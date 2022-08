Las tratativas de los tres inmuebles de la DC que provocaron la querella contra el ex convencional Fuad Chahín

Este es el plano del principal inmueble en venta de la DC, el predio de La Florida. El partido contrató a la empresa denominada Grupo Baquedano SpA para el proyecto.

15 de agosto 2022

En la querella presentada , y desestimada, por el abogado Pablo Méndez a nombre del presidente de la DC Felipe Delpin, se detallan la venta de tres inmuebles. Uno correspondía a la sede del partido en la comuna de La Florida, otro a un terreno en Macul y, el tercero era una emblemática casona de Talagante, donde durante la dictadura se refugiaron decenas de militantes en la clandestinidad.

Según la acusación, se denunció que Chahín habría comercializado sin contar con las facultades legales ni estatutarias para ello. Además, se le acusaba de pagar una comisión a la empresa corredora del 26% del valor de la propiedad, que el partido comprobó no era una comisión, sino gastos por servicios, pero que según el documento penal era una cifra fuera de los límites legales.

Asimismo, se le imputaba al ex convencional Chahin y adherente de la opción Rechazo, un supuesto intento de vender a valores “bajo los precios de mercado” de los sitios de Macul y Talagante.

Los 720 millones de la sede de La Florida

En caso del inmueble de La Florida, la querella detalla que “se contrata por la presidencia del partido, a la empresa denominada Grupo Baquedano SpA, que se encargaría del corretaje del inmueble, presentando un documento redactado por ellos, en el cual se hace mención que existen cinco oferentes, a precios muy similares, optando por contratar con la empresa denominada C-Home SpA, por la suma de $380.000.000, celebrándose la correspondiente escritura de compraventa con fecha 27 de mayo del año 2020″.

Tras esto, se agrega que “sin que existiera nueva autorización del PDC”, el 7 de agosto del mismo año 2020, la compraventa celebrada con C-Home se rescilia y se celebra un nuevo contrato, esta vez por 25.218 Unidades de Fomento, es decir, al doble del pecio anteriormente pactado, “sin que existiera información alguna al partido ni a sus organismos, menos aún autorización para tal acto”.

Añade que “efectuadas las revisiones a las cuentas del Partido, por parte del Servel (Servicio Electoral), se ha objetado esta operación desde la perspectiva que dicha institución indica el nulo respaldo en la gestión inmobiliaria de dicha empresa Grupo Baquedano SpA, que termina con la venta por parte del partido, del inmueble de su propiedad, con el pago de una ‘comisión’ por la suma de $193.005.273, lo que equivale a un porcentaje del 26,6% del valor de venta”.

El caso del street center de Macul

Sobre la propiedad emplazada en la comuna de Macul, la querella indica que Fuad Chahin celebró un contrato de promesa de compraventa, en la cual la DC promete vender a la empresa ACM Construcciones SpA dicho inmueble en más de $366 millones.

El libelo especifica que, en esa ocasión, se deja constancia de haberse pagado al momento de la firma de la “supuesta promesa” la suma de $ 30 millones, y que el saldo se pagaría con un monto de $ 120 millones al momento de la inscripción y con dos inmuebles que ACM construiría en el mismo predio o con otros inmuebles de similares características en la comuna de Macul.

El tercer caso: el inmueble de Talagante

El predio de Talagante es considerado emblemático por el sector más de izquierda del partido, el chascón que lidera Yasna Provoste, y que mayoritariamente están por el Apruebo. En una casona del inmueble, se ocultaron decenas de dirigentes en la clandestinidad, durante la dictadura.

En esa venta, tras un acuerdo de la mesa, explican en la DC, también tuvo problemas de oferentes por el inmueble.

“Llegaron algunas ofertas, pero miembros de la mesa, entre ellos Chahin, reconocieron que eran bajas y que el predio podría costar mucho más. Sin embargo el sitio tenía un problema, si el partido o algún comprador quería subdividirlo dado que su extensión lo permitía con facilidad, debería urbanizar porque ya era un predio rural, en una parte. Sin embargo, la urbanización costaba cerca de 600 millones, lo que el partido pensó era una cifra demasiado alta, por lo cual se definió venderlo como un paño completo. El sitio también está bajo amenaza de toma por organizaciones sociales de Talagante, explican el partido”, cuenta un abogado de la DC.

Finalmente se aceptó una oferta, que inicialmente se había negado. Era la única que había llegado. Testigos de los hechos señalaron a EL DÍNAMO, que el negocio principalmente estuvo a cargo del administrador del partido, Zúñiga.

Posteriormente, fue firmada la promesa de compraventa, pero semanas después fue cambiado el uso de suelo, y todo el plano del paño pasó de rural a urbano. Eso hizo que el precio del sitio subiera de precio.

“Ahí el partido buscó renegociar con la empresa, pero esto no se habría aceptado. Según explican en la DC finalmente la promesa nunca se concretó. Las tres operaciones fueron autorizadas por la mesa y el Consejo Nacional del Partido”, asegura una integrante de la mesa.

Las precisiones del informe reservado de Andrés Zaldívar

En la ex mesa de Chahin explican que las ventas de inmuebles fueron una estrategia de gestión que aprobó la mesa directiva y el Consejo Nacional de la DC, en 2019.

Según revelan quienes conocieron el informe, el inmueble de La Florida partió con una venta a un precio de 140 millones de pesos. Fuad Chahín propuso desarrollar un proyecto inmobiliario, y buscaron empresas que estuvieran trabajando en la zona. Se hizo toda una gestión donde se logró que ofrecieran llegar a un acuerdo por 355 millones en el que la DC no pagaría ningún gasto.

Los gastos corrían por la empresa que desarrolla la gestión inmobiliaria y se pagaba contra el estudio de títulos, no sólo con los gastos, sino que asumían también los riesgos de la operación, es decir, que no fuera aprobado el proyecto inmobiliario en la Municipalidad de La Florida.

La operación se fue retrasando, por demoras de la empresa y de la DC en la inscripción. Por lo cual Fuad Chahín demandó en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago y se logró conseguir más plazo para la operación y la inscripción del inmueble.

Se confirmó el precio de venta en 355 millones y se paga un anticipo adicional de 25 millones con la autorización de la mesa, quedando en 380, aunque la autorización era por 355 millones.

Luego vino la pandemia y la operación se fue dilatando. A mediados de junio del 2020, la empresa envió un e-mail al partido comunicándole que había un problema, porque se había demorado la operación y estaban los permisos de construcción autorizados, y que se debía vender a quien iba a ejecutar la construcción de un edificio, mientras el banco observaba la operación.

Esto originó la anulación de la operación y hacer un contrato por todos los gastos de la operación inmobiliaria, cuya venta a la constructora era de 720 millones. Ante eso, Chahín pactó que la venta fuera por 530 millones.

Esa cifra había sido parte de una oferta inicial donde la empresa intermediaria ofrecía 355 asumiendo los riesgos de la operación o 520 si se aprobaba el proyecto de construcción del edificio.

La mesa del PDC optó por lo seguro. Los 355 millones, que luego subieron a 380. Se necesitaba el dinero rápido para campañas electorales en Atacama, Osorno, Temuco y Coyhaique. Entonces el partido recibió los 720 millones, con una factura de 190 millones, para quienes desarrollarían el proyecto, los estudios de título y los permisos.

Esos 190 millones fueron interpretados por un sector de la mesa como una comisión. Sin embargo, la comisión Zaldívar que evaluó la operación estableció que estaba todo en regla y que la venta generaba un importante beneficio para el partido. Y que no hay detrimento, ni responsabilidades personales.

Sin embargo advirtió que la confusión debió quedarse con una glosa en la factura que explicara el detalle de los montos. Por lo que establecen que hubo un procedimiento administrativo erróneo.

El enmarañada negocio de Macul y la demanda contra la DC

Una situación más compleja es la venta de un predio en la comuna de Macul, donde existe una demanda civil de una constructora, que el pasado 8 de agosto no llegó a una conciliación en el Segundo Tribunal de Garantía de Santiago.

La historia comienza cuando la mesa de Chahin acordó la venta de un predio de Macul, utilizado en parte como sede comunal.

“Se puso en venta el sitio, pero no hubo interesados durante un largo periodo, porque no se podría construir en altura por el estudio de suelo. Chahín habló con la directiva de Macul, y fijaron que lo que podría desarrollarse era un Street Center de un solo piso y que se dejara la sede en el predio.

Esta oferta fue recibida por la DC, que estaba presionada por el financiamiento de la campaña para alcaldes y de gobernadores. La mesa directiva autorizó la oferta, según explica un conocedor de las tratativas.

La oferta consistía en 30 millones de promesa, más 120 millones al aprobarse el estudio de títulos y el contrato definitivo. Esto más la entrega de dos propiedades: una nueva sede para el partido y un inmueble en el Street Center para que el partido arrendara. Y además se arrendaba una sede mientras se construía la sede final.

“Todo indicaba que era un buen negocio. La mesa planificó que 120 millones serían destinados a la campaña de primarias internas y para campañas municipales para candidatos sin dinero. Ahí surgió un inconveniente. Llegó el día de la firma y el plazo del Servel para poder hacer los aportes de campaña”, señala un dirigente de la DC.

Ello habría sido el 5 de mayo de 2020, Fuad Chahín, se encontraba en el sur en su campaña para convencional constitucional y no podía ir a firmar el contrato de promesa. Según sostienen el partido, para salvar la situación Chahin, éste conversó con Rogelio Zúñiga, en ese entonces el administrador del partido.

"Como había confianza en el negocio se acordó que la empresa depositara el cheque por 30 millones y que la firma de la promesa se efectuaría después, lo antes posible. La empresa aceptó y se depositó el cheque. Al llegar del sur, estalló la debacle en la DC. Y Fuad Chahin renunció a la presidencia del partido por los malos resultados electorales de mayo”, revela un miembro de la actual mesa.

Al día siguiente, explican en la DC, el administrador Zúñiga le comunica a Chahin que había un inconveniente: el dinero estaba depositado en la cuenta del partido, se había gastado en la campaña de los candidatos, ya no era presidente del partido y tenía que firmar el documento de la promesa, pero con la fecha en que se depositó el cheque.

“No lo podía firmar la nueva presidenta del partido, desde entonces Carmen Frei, debido a que en mayo el presidente era Chahin. El ex convencional del partido tenía que firmar la promesa, porque si no el lío era mayor, ya que tenía que justificar ante el Servel los 30 millones pagados. Entonces Fuad Chahin fue a la notaría y firmó. La escritura de promesa no era por escritura pública así que por acuerdo entre las partes se podría firmar después”, sostiene un abogado de la DC.

La Comisión Zaldívar en su investigación estableció, que a pesar el enredo, era un buen negocio, pero que sí había errores administrativos en glosas de facturas que no detallaron los montos pagados por servicios a las empresas corredoras.

Cercanos al ex senador Zaldívar señalan que a su juicio se debía retomar el negocio porque era muy rentable para la DC.

Miembros de la comisión se reunieron con el comprador, para buscar una solución y retomar la venta después de varios meses. La reunión se habría efectuado en la casa de Andrés Zaldívar, en Vitacura.

Sin embargo, el comprador explicó que desistió, debido al cambio de directiva, los montos de la operación, y una desconfianza por la demora en la firma del negocio final. El comprador pidió su dinero de vuelta, pero les señaló a los líderes de la reunión que podían devolver los dineros, dentro de un plazo razonable “cuando se pudiera”.

Después de varios meses, afirman en el partido, nadie de la DC se comunica con el comprador para establecer un plan de devolución del dinero. Por lo que la empresa ACM CONSTRUCCIONES SpA presentó una demanda contra Carmen Frei por “resolución de contrato con indemnización de perjuicios”, para recuperar los 30 millones.