Latorre (RD) logró dilatar la discusión del proyecto de 4/7 en el Senado

13 de julio 2022

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) logró este martes que el Senado dilatara la discusión del proyecto que rebaja a 4/7 el quórum para las reformas constitucionales, el que es visto como un “plan B” para los cambios en caso de que el Rechazo gane en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Según lo publicado por El Mercurio, el presidente de Revolución Democrática, colectividad que respalda la opción Apruebo, advirtió que solicitaría segunda discusión —una atribución contemplada en el reglamento del Senado para proyectos que no cuentan con urgencia legislativa—, con el fin de que no se votara y, a la vez, poder ingresar indicaciones a la reforma, lo cual haría que la comisión de Constitución tuviese que votarla nuevamente en particular, con lo que se dilataría todavía más su trámite en la sala.

La acción fue criticada por la senadora Ximena Rincón (DC), una de las autoras del proyecto y adherente de la opción Rechazo, quien expresó que “el senador Latorre ha sido claro con nosotros y nos ha dicho que no quiere que se vote el proyecto. Usar el reglamento es legítimo, son las reglas del juego, y él tendrá que explicar a la ciudadanía por qué no quiere que se vote. Ese tipo de conductas son las que no queremos en el país, torpedear las discusiones legislativas no nos hace bien”.

El frenteamplista, por su parte, explicó su postura y manifestó que “había mucha premura de ciertos senadores y senadoras, sobre todo de la derecha y de la DC, puntualmente de la senadora Ximena Rincón, de que se vote con urgencia hoy (ayer). Recordemos que este proyecto es una moción parlamentaria que no tiene urgencia del Gobierno, que acaba de salir de la comisión de Constitución y hay otros proyectos que nos parecen más relevantes para votar en sala”.

Latorre sostuvo además la visión del oficialismo, señalando que hay que dejar que la ciudadanía se “exprese el 4 de septiembre. Este debate de reforma constitucional puede que sea necesario, o no, a partir del 5 de septiembre, pero no es urgente votarlo hoy".