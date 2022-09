Lautaro Carmona (PC) no ve beneficios en el TPP-11, salvo "atraer más inversión"

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, entregó su postura sobre el TPP-11. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 13 de septiembre 2022 · 12:17 hs

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aclaró la postura de su colectividad ante la ratificación del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) o TPP-11, que lleva varios años sin tramitar en el Congreso Nacional.

Durante los últimos días el Gobierno confirmó que retomará los diálogos para reactivar la propuesta, algo que causó la molestia del alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial comunista, Daniel Jadue, quien alertó sobre el aterrizaje del “laguismo” en el Ejecutivo, aludiendo a la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá.

Carmona abordó el tema y en declaraciones a Radio Cooperativa manifestó que no ve beneficios en la suscripción de Chile al tratado, a pesar de que expertos han solicitado ratificarlo cuanto antes.

"¿Por qué haría falta un TPP-11?, una profundización de las condiciones que, para efecto de los inversores de grandes grupos puede ser de mucho beneficio, pero que afectaría, a nuestro juicio, el desarrollo más soberano hacia adelante del país", expresó.

El ex diputado añadió que el TPP-11 es “un tratado que, desde nuestra mirada, no tiene ningún rédito que beneficie al país, que no sea atraer mucho más inversión, y no sé si tanta más, que será beneficiosa para quienes van a poner esa inversión, pero al país lo amarra desde el punto de legislación futura”.

Lautaro Carmona señaló además que el PC "tiene una opinión concluyente" sobre el acuerdo comercial, aunque precisó que aún no la ha formalizado. También aclaró que su posible ratificación no sería motivo para que el partido deje el Gobierno.

Durante el lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, dio cuenta de los avances en la materia y precisó que “lo que vamos a empezar a trabajar ahora es con los distintos actores involucrados; esto implica, sin lugar a dudas, los parlamentarios, los partidos de la coalición, como también los distintos stakeholders, como son los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil”.

“Lo que queremos, en un tema donde hay posiciones contrapuestas, es ver cómo podemos avanzar buscando consenso y haciéndonos cargo de las diferencias que hay. Entonces vamos a trabajar en eso”, añadió la canciller.