Lo que revelaron las escuchas telefónicas a Héctor Llaitul

Jeanette Vega presentó esta semana su renuncia al Ministerio de Desarollo Social y Familia, luego de que se diera a conocer que una de sus asesoras, Tania Santis, tomó contacto con Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), a mediados de mayo.

Según se explicó, la asesora estaba intentando establecer una conversación entre comunero mapuche y la entonces ministra.

Luego de que se hiciera pública la llamada, Vega se convirtió en la primera figura en abandonar el gabinete de Gabriel Boric.

Lo ocurrido con Jeanette Vega era solo la punta del iceberg. Durante esta semana se dieron a conocer nuevas escuchas, en las cuales se podía ver el descontento de Llaitul con el recién electo Gabriel Boric, a quien tilda de “vendido” y aseguró que “me van a matar”.

Además, en la misma conversación, el líder de la CAM señalaba que él era “un revolucionario nunca arrodillado”, dando a entender el carácter combativo que tendría con el nuevo gobierno.

Se puede apreciar también audios relativos a Pablo Marchant, comunero mapuche que fue muerto en un operativo y al cual Llaitul no guardaba aprecio, tildándolo de “cagao de la cabeza (sic)” y borracho.

Sin embargo, nuevas informaciones dan cuenta de que Héctor Llaitul también estuvo en contacto con una de las figuras fuertes del PS en Concepción, la ex diputada Clemira Pacheco, con quien se comunicó tras la muerte de Marchant, que se había convertido, muy a su pesar, en un “martir” de la CAM.

La información consta en un informe reservado de la PDI en el que se da cuenta de un telefonazo de la otrora mujer fuerte del PS al comunero mapuche, tras la muerte de Pablo Marchant.

En el intercambio, con fecha del 10 de julio de 2021 a las 09:59 horas, Llaitul califica a “Toño” como un “destacado militante” de la CAM, pese a que al interior de sus filas evaluaba su expulsión.

En la conversación, Llaitul también se refiere a la confusión inicial que apuntaba a que el fallecido era su hijo y no Pablo Marchant, tal como divulgaron erróneamente medios de comunicación, información que luego fue desmentida. En la oportunidad, el vocero de la CAM le confidenció su sentir a Pacheco.

“Pensaron y sostuvieron hasta el final que era mi hijo, porque ese era el canto de victoria que tenían estos malditos”, lanzó.

Hector Llaitul: Buta, horas de horror, de dolor, estos malditos del sistema ya, me convence cada vz más que lo único que hay que hacer es luchar frontal con ellos no más, son unos malditos, unos siniestros. Lo masa… lo masacraron a mi peñi Pablo Marchant, lo masacraron, le deformaron el rostro, por eso no podían reconocerlo, pensaron y sostuvieron hasta el final que era mi hijo, porque ese era el verdadero canto de victoria que tenían estos malditos.

Clemira Pacheco: Exactamente, eso es.

Hector Llaitul: Pero asesinaron cruelmente a un destacado militante nuestro, a Pablo Marchant.

Clemira Pacheco: Pablo Marchant, ya.

Héctor Llaitul: Sí, de Tomé, estudiante de antropología. Se vino pa acá con mi hijo. Lleva años como weichafe luchando y lo vamos a reivindicar en ese sentido po, así que nos estamos juntando acá y seguramente vamos a haer un eluwun con él a lo mapuche, eso es pu lo que puedo informar.