Loncon aseguró que derechos sociales de nueva Constitución se pagarán con riqueza que "ya no estará concentrada en las 10 familias"

La ex convencional participó de un conversatorio organizado por EduAbierta y Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 13 de julio 2022 · 13:18 hs

La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon (escaño reservado mapuche), entregó una particular mirada sobre la propuesta de nueva Constitución, ya que aseguró que los derechos sociales consagrados en el texto se pagarán con riqueza "que ya no estará concentrada en las 10 familias".

De acuerdo a lo publicado por T13, la ex constituyente entregó esta declaración en un conversatorio organizado por EduAbierta y Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y también contó con la participación de los docentes Kemy Oyarzún y Claudio Nash.

En la instancia, Loncon planteó que "los principios constitucionales nos llevaron a pensar también nuestro estar en este país y nuestro sentido de ser ciudadanos de Chile, con este Estado que resguarde y proteja a sus ciudadanos".

"La Constitución del 80 no protegió a sus ciudadanos, porque tenía un foco, que era el don dinero. Y había que atrapar hasta donde más se pudiera este 'don dinero', en el caso de la mayoría de los chilenos, para pagar deudas. Y los empresarios, las 10 familias, para enriquecer sus arcas. Entonces eso vulneró todos los derechos sociales", agregó.

La ex presidenta de la Convención reflexionó sobre el tema y expresó que "no somos dueños de casas propias, y si jubiláramos, las pensiones no alcanzan ni siquiera para pagar un tercio del dividendo. A ese nivel estamos. Sin embargo, todo el sistema de AFP recauda 100% de ganancia, las isapres, 100% de ganancias. La educación pública igual hay que pagarla. Entonces, tienes que pagar para ejercer derechos".

"¿Qué es eso? Una sociedad donde las familias y las personas pagamos para ejercer derechos, cuando el Estado Social de Derecho tiene que garantizar esos derechos", complementó.

En ese sentido, Elisa Loncon explicó cómo se van a garantizar los derechos sociales, asegurando que ello se concretará “por la redistribución de la riqueza, porque ya no estarían concentradas en las 10 familias, sino a lo largo de las regiones, que van a administrar también recursos. Es un Estado solidario que va a manejar los dineros y los va a redistribuir a las regiones. Entonces hay una reorganización”.

“Las pensiones dignas, ¿cómo se van a lograr? Con una política, un sistema estatal, que articule al empleador y al empleado para garantizar esa pensión digna”, cerró la representante mapuche.

Algunos extractos de la participación de la ex convencional en el conversatorio se viralizaron en redes sociales, generando múltiples reacciones en medio de la campaña por el plebiscito de salida del 4 de septiembre.