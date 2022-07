Loncon insiste con que expropiación en nueva Constitución operará solo con consentimiento del propietario

La ex convencional participó de un debate en la Universidad Católica. AGENCIA UNO/ARCHIVO

14 de julio 2022

La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, sumó una nueva polémica por sus declaraciones sobre la propuesta de nueva Constitución, ya que insistió con que la expropiación quedará definida para operar solo con consentimiento del propietario.

La representante de los escaños reservados mapuche abrió la controversia tras su participación en un conversatorio con académicos de la Universidad de Chile, en donde reflexionó sobre la fórmula en la que las comunidades recuperarían sus tierras.

“¿De dónde va a sacar el Gobierno para devolvernos las tierras? Vía expropiación, y la expropiación se va a hacer cuando la persona que tiene esa tierra la quiera vender, y si la vende, con precio justo de mercado, y si no la quiere vender, la Constitución respeta la propiedad privada, ahí no se puede hacer más”, expresó.

Este jueves, durante un debate organizado por la Universidad Católica, la académica reiteró este punto, asegurando que “no es que Temuco será parte del territorio, tampoco Pucón ni las segundas casas que tienen las personas a las orillas de los lagos, porque se respeta la propiedad privada y hay un mecanismo legal que dice que será vía expropiación. Cuando la persona que tiene la tierra está de acuerdo con la expropiación, se paga un precio justo”.

La periodista Mónica Rincón, que era la moderadora del encuentro, rebatió el argumento y explicó que la expropiación se puede concretar incluso con la negativa del dueño.

Ante esto, la ex convencional mantuvo su postura y afirmó que “acá en la norma dice que va a depender de quién quiera esa expropiación y si no se quiere, no se hace, no se va a realizar”.

Tras el foro, Rincón profundizó en el tema y a través de su cuenta de Twitter precisó que “no es efectivo lo que dice Elisa Loncon: expropiación bajo actual o futura Constitución se hace aunque el dueño no quiera”

“Que se respete la Propiedad Privada no quiere decir que dueño pueda negarse sino que se debe pagar por lo expropiado y que ley habilita las razones para expropiar”, agregó la comunicadora.