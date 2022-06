Lorena Fries reconoce que no se entregaron datos sobre violaciones a los DD.HH. a la justicia

La ex subsecretaria entregó su versión de los hechos denunciados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

03 de junio 2022

La diputada y ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries (Unir), entregó su versión sobre una grave acusación entregada por organizaciones de derechos humanos, que apuntan a un supuesto ocultamiento de información vinculada a causas sobre crímenes ocurridos en dictadura.

En un reportaje de La Red se señaló que entre julio de 2017 y agosto de 2018, unos 12 mil ex conscriptos entregaron antecedentes sobre civiles que debieron detener, custodiar y fusilar. De acuerdo al medio, durante la gestión de la actual legisladora del Frente Amplio (FA) hubo 5.988 relatos que no fueron entregados ni a abogados del programa de Derechos Humanos ni a los tribunales que investigan causas de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.

Según la investigación periodística, los documentos con los relatos se encontraban apilados en una bodega de la repartición.

Una vez conocida la denuncia, la actual subsecretaria, Haydee Oberreuter, entregó estos documentos a la justicia el pasado 27 de mayo. De hecho, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, reconoció que estos datos “habrían aportado, en algunos casos, antecedentes acerca de la comisión de delitos respecto de los cuales pueden haber causas abiertas”.

Las explicaciones de Fries

A través de una declaración publicada por El Desconcierto, Lorena Fries entregó su versión de los hechos, negando cualquier intento de ocultamiento de los antecedentes y explicando por qué dichos relatos quedaron fuera de las manos de la justicia.

La diputada señaló que en octubre de 2017 se definió crear una mesa de trabajo “consistente en recabar las experiencias de los ex conscriptos a través de sus testimonios escritos sobre abusos, violencias y violación a sus derechos humanos”.

“Hasta el 20 de diciembre de 2017 se recibieron un total de 5.989 nuevas carpetas, las que fueron analizadas por dos funcionarios del gabinete con dedicación exclusiva, quienes en un plazo de un mes y medio elaboraron un informe en base a la revisión de 200 casos, dentro de los que, algunos aportan relatos generales, sin fechas, detalles y/o nombres sobre su participación en las graves violaciones a los derechos humanos”, agregó.

Fries afirmó que “debido a la proximidad del cambio de autoridades de Gobierno, se incluyó dentro de las conclusiones, la necesidad de iniciar el estudio en profundidad y caso a caso, de la totalidad de los antecedentes recibidos por la Subsecretaría hasta esa fecha”.

La ex subsecretaria comentó que el trabajo de conservación de antecedentes por causas de derechos humanos pasa por “diferentes fases”, reconociendo que debido al poco tiempo antes del fin del Gobierno las carpetas que no fueron analizados quedaron en una bóveda.

“Debido a que contábamos con sólo dos meses y al ser un trabajo exploratorio, pudimos analizar una pequeña muestra de carpetas. La totalidad de la información recibida fue debidamente resguardada en la bóveda de la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que posibilitó que dichos antecedentes, al presente estén en muy buen estado de conservación”, complementó.

La frenteamplista también negó que el informe citado con los relatos fuese “oculto”, ya que fue entregado a las asociaciones de conscriptos, quienes lo presentaron como antecedente en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

También consignó que los datos quedaron en manos de la administración del ex presidente Sebastián Piñera, “confiando erróneamente en que se avanzaría en la revisión de los casos restantes”, lo que no se concretó.

“Con estas breves palabras busco aclarar que lo que se me ha imputado es falso. He trabajado por la defensa y promoción de los derechos humanos durante 40 años, mi trayectoria lo avala”, aseguró la ex autoridad de Gobierno.