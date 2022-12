Los 6 votos clave que desplomaron la candidatura de José Morales a la Fiscalía Nacional

En el rostro de las ministras del Interior, Carolina Tohá; de Justicia, Marcela Ríos y Segpres, Ana Lya Uriarte, había desazón al ver el tablero que registró solo 31 votos a favor del candidato José Morales.

Por: Carlos Saldivia 30 de noviembre 2022

Los sorpresivos votos en contra y las abstenciones de los senadores Iván Flores (DC), René García Ruminot (RN), Carlos Kuschel (RN), Rafael Prohens (RN), Kenneth Pugh (RN) y Alejandra Sepúlveda (FREVS) fueron claves para que el Senado rechaza el nombre del candidato del gobierno José Morales para ser el próximo Fiscal Nacional.

En La Moneda había nerviosismo y sus temores de este mediodía se hicieron realidad: José Morales, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, obtuvo apenas 31 votos a favor, de los 33 requeridos, y 6 votos en contra más 8 abstenciones.

El nombre de Morales -que obtuvo 17 votos en la Corte Suprema- era resistido por un grupo de senadores de todas las bancadas, quienes cuestionaban su actuar en causas como el caso Cascadas, y Colusión de las Farmacias.

La resistencia de su nombre aumentó ayer, luego de los cuestionamientos del ex fiscal nacional Sabas Chahuán y de un reportaje de Ciper que lo vinculaba al proceso del caso Basura en Maipú, junto a su ex pareja Paola Díaz, y al ex esposo de ella, Marcelo Torres, un ex concejal de RN, imputado en la causa.

Sin embargo, el Gobierno apostó por él debido a que en un acuerdo entre RN, la UDI y el PPD y conversaciones con ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte. Sin embargo, la información que vinculaba a Morales con la esposa de un ex concejal de RN, imputado por delitos de corrupción en Maipú, hicieron desistir a varios senadores opositores.

En ese contexto, votaron en contra los senadores Juan Castro (RN), Esteban Velásquez, (FREVS), Rodrigo Galilea (RN), Iván Flores (DC) y los independientes Karim Bianchi y Fabiola Campillay. Sin embargo, los votos de Flores y de Velásquez resultaron ser claves porque el Gobierno contaba con su apoyo hasta ayer.

En tanto se abstuvieron Fidel Espinosa (PS) Gastón Saavedra (PS), Alejandra Sepúlveda (FREVS), David Sandoval (UDI), José García Ruminot (RN), Carlos Kuschel (RN), Rafael Prohens (RN), Kenneth Pugh (RN)

Si bien se esperaba que los cuatro primeros no votarían a favor, la abstención del resto resultó ser una sorpresa y también fueron decisivos para la derrota del Gobierno. También resultaron clave las inasistencias de los senadores Felipe Kast y Sebastián Keitel (de Evopoli), Yasna Provoste (DC), y las de sus pares Alfonso De Urresti e Isabel Allende del PS. Y ni siquiera el voto a favor de los legisladores del PC, Daniel Nuñez y Claudia Pascual, (que estaban en duda) logró hacer una diferencia.

De esta manera, la ley mandata a que la quina original -ya sin Morales- regrese a donde se originó: la Corte Suprema. Acá tendrán que completar a los 5 candidatos con uno de los 12 que no alcanzó a estar en la quina inicial. Luego de eso, se oficia al presidente Gabriel Boric para que vuelva a elegir un nombre, el que tiene que pasar nuevamente por el filtro final del Senado.