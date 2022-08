Los 78 diputados que deberán realizarse el test de drogas

La Cámara sorteó a los 78 diputados que deberán someterse a un test de drogas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 17 de agosto 2022 · 13:01 hs

Este miércoles la sala de la Cámara de Diputados dio cuenta del sorteo realizado entre sus integrantes, el que designó a los primeros 78 congresistas que deberán someterse a un test de drogas.

La medida, que se había establecido en la Ley de Presupuesto 2022 y que recientemente fue reglamentada, implica una toma de muestra semestral. El grupo que en esta oportunidad no fue elegido para examinarse deberá hacerlo en otra fecha.

El test consistirá en una prueba de pelo, la que se realizaría en el laboratorio de la Universidad de Chile.

De acuerdo a lo definido por los legisladores, los resultados positivos se harían públicos, y estos parlamentarios deberían autorizar por escrito el levantamiento del secreto bancario. Aún así existen dudas sobre la posible vulneración de la privacidad de congresistas que podrían estar consumiendo alguna sustancia específica por un tratamiento médico.

En el caso de que los diputados que den positivo a una droga y tengan registros de una transacción por sobre las 800 UF ($26,5 millones), deberán justificarla y de no poder hacerlo, el caso se derivará a la Comisión de Ética y Transparencia o al Ministerio Público si es necesario.

El sorteo

Entre los primeros 78 nombres sorteados en esta oportunidad se destacó el nombre del propio presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD).

Otro que apareció en la lista fue el diputado Jaime Sáez (RD), quien en medio del debate admitió que era consumidor de cannabis. “Me gusta la marihuana y mi pregunta sería… ¿Cuál es el problema?. No veo el inconveniente… No me abastezco de manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Tuve, llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”, expresó en una entrevista a Revista Cáñamo.

En el sorteo también se nominó a parlamentarios como René Alinco (Ind-PPD), Camila Flores (RN), Gonzalo de la Carrera (Ind-REP), Juan Antonio Coloma (UDI) y Emilia Schneider (Comunes), entre otros.

Los 78 diputados que deberán testearse