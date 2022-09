Los costos políticos que arriesga el PC, el gran derrotado de la jornada electoral del 4 de septiembre

Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier sufragó, en la mesa 99 del Complejo educacional Esperanza, Macul.

Por: Carlos Saldivia 05 de septiembre 2022 · 12:40 hs

"Fue una debacle". Así califican dirigentes de la Comisión política del Partido Comunista el resultado electoral del plebiscito del domingo 4 de septiembre. La sorpresa por la victoria del Apruebo por más de 20 puntos de diferencia era amarga. Reconocen que la derrota en las 16 regiones y en más de 300 comunas desbordaba los escenarios más pesimistas de los cuadros comunistas

El partido había puesto a sus mejores cuadros como candidatos a la Convención Constitucional, incluso propiciando la renuncia de unos de sus principales diputados, Hugo Gutierrez, al Congreso, porque el objetivo de una nueva constitución era prioritario. El golpe fue fuerte la noche del domingo y los dirigentes de la tienda comenzaron a evaluar los resultados electorales comuna por comuna desde la misma noche de conocida la derrota.

La aplastante diferencia del Rechazo sobre el Apruebo en todas las regiones del país, equivale a la mayor derrota del Partido Comunista desde el regreso de la democracia y, afirman, que el fracaso por más de 3 millones de votos, casi el 25% del padrón electoral, deja a la directiva en un mal pie para evitar ceder espacios de poder político en La Moneda al Socialismo Democrático. Eso, con un cambio de Gabinete en ciernes.

Según explican en la colectividad, según los análisis que manejaban proyecciones electorales, el resultado iba a ser estrecho. Se había previsto, además, que en la mayoría de las regiones ganaría el rechazo, sin embargo consideraban que en la Región Metropolitana y en Valparaíso el Apruebo se impondría para equilibrar las cosas. Sin embargo ninguna de estas alternativas se hizo realidad.

“El electorado detonó un castigo al Gobierno y a la Convención”

Miembros de la comisión política del PC expresaron a EL DINAMO que a una gran mayoría ciudadana no le gustó el texto. Comentaron que si bien su equipo de ex convencionales y los analistas electorales del partido tendrán en las próximas horas que identificar en detalle aquellas normas que no generaron apoyo, ya hay factores que, a juicio de la colectividad, fueron relevantes en la derrota.

De forma preliminar, explican que la derrotase debió a elementos de que el electorado tomó como un castigo al Gobierno y a la Convención.

Entre estos factores identifican “el financiamiento multimillonario de la campaña del Rechazo y una sanción al comportamiento de convencionales de la Lista del Pueblo (como el engaño de Rojas Vade, los corpóreos y la polémica fiesta en un hotel en Concepción)”.

Suman como variable que jugó en contra un despliegue insuficiente de los partidos oficialistas en terreno para explicar el texto propuesto. Ello, debido a que dieron prioridad a sostener la estantería de la instalación y gestión del Gobierno, dejando en un segundo plano la divulgación de las propuestas de la convención.

Hugo Gutiérrez: “Problemas económicos e impedir un cuarto retiro de las AFP, socavaron la sintonía con la ciudadanía”

Agregan que detrás la amplia diferencia hay un castigo a la gestión del Gobierno, como un voto de rechazo de la ciudadanía hacia la inseguridad y delincuencia, dificultades de la economía y por la negativa de entregar un cuarto retiro de los fondos de las AFP. Y por último mencionan lo que consideran fue tener una prensa en contra de la propuesta.

“Los problemas económicos e impedir un cuarto retiro de las AFP, socavaron la sintonía con la ciudadanía. Mucha gente castigó al Gobierno, y si eso no lo asume el gobierno va a ir de tumbo en tumbo. Se le castigó por varias cosas, una fue por preferir los equilibrios macroeconómicos fueron el principio del fin de la propuesta constitucional”, señaló el diputado y ex Convencional Hugo Gutiérrez.

La diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, culpó a las “mentiras” instaladas por la derecha y sostuvo que “tuvimos una campaña, obviamente mediática, de la derecha política, económica, brutal, eso nadie lo puede desconocer” y que faltaron vocerías como para poder realmente desmontar las “fake news que se dieron”.

Dirigentes coincidieron en que entre más pronto haya una propuesta del Gobierno sobre el camino a seguir, será menos duro el costo político del Ejecutivo y el oficialismo.

El posible costo de Karol Cariola: perder la presidencia de la Cámara

La tienda de la hoz y el martillo puso a sus mejores cuadros en la Convención y a los rostros más valorados en la campaña, por lo que la directiva de la tienda sabe que la derrota tendrá un costo significativo al interior de las bases, ya que incluso en Recoleta, un bastión del PC y del edil Daniel Jadue, el Rechazo ganó por más de 54%.

El convencional Marcos Barraza (PC) fue uno de los principales articuladores de la propuesta de texto constitucional de la Convención y la diputada Carol Cariola, líder de la generación de recambio del partido, se convirtió en coordinadora y una de las voces fuertes del comando del Apruebo. En las bancadas oficialistas del Congreso, incluso, se instaló la idea de revisar si es conveniente que la diputada Cariola presida la Camara de Diputados el próximo año como estaba acordado, o si es necesaria la nominación de otra figura femenina.

Sin embargo, explicaron a EL DINAMO que el PC seguirá actuando con pragmatismo, tal como en otras ocasiones durante su historia, y que se concentrará en defender el programa de gobierno y perfilarse como un adversario de un acuerdo de cúpulas en el Congreso.