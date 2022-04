Los dardos de Enrique Paris a Siches: "Le falta preparación no sólo política, le falta un poco más de cultura"

"Creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas", aseguró Paris. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 23 de Abril 2022 · 13:16 hs

Enrique Paris, ex ministro de Salud, lanzó duros dardos en contra de la titular de Interior, Izkia Siches, asegurando que además de falta de preparación política, “le falta un poco más de cultura”.

Paris fue entrevistado por revista Sábado, donde planteó que tras su llegada al Minsal, vio con “pena y preocupación”, la forma en que la crisis sanitaria era manejada por Jaime Mañalich, acusando que tuvo roces con Paula Daza y Arturo Zúñiga, entre otros.

“Fue su personalidad, la forma que tenía de relacionarse lo que fue deteriorando la relación del gobierno con ellos. En esa época de pandemia se comía casi todas las noticias y él era el vocero de eso, no había más; entonces cuando el vocero comienza a tener problemas, como lo que estamos viendo ahora con la ministra Izkia Siches, se comienza a contaminar todo el gobierno”, argumentó.

En esa línea, Paris las emprendió contra la otrora presidenta del Colegio Médico y una de las principales críticas a su gestión, asegurando que Izkia Siches "es una persona a la que le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falta un poco más de cultura, de pensar las cosas con más tranquilidad" y agrega que

"Creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas", en abierta alusión a la polémica generada por sus dichos sobre el avión con migrantes expulsados y que volvió con todos sus pasajeros durante el gobierno de Sebastián Piñera y que posteriormente fue desmentido.

Consultado sobre si Siches debe renunciar a su cargo, Enrique Paris planteó que "tiene que pedírsela el Presidente, o ella misma renunciar si considera que está haciendo las cosas mal o dañando a su Presidente, pero yo no me meto en eso. Lo aprendí siendo ministro: pedir renuncias no conduce a nada".

Junto con ello, calificó de “terrible” que la vocera Camila Vallejo anunciara una intervención del Ministerio de Interior.

"Que salga otro ministro del gabinete a decir que la van a intervenir es como insólito, es como si en la época mía, cuando todos me criticaban, el ministro del Interior hubiese salido a decir la solución está en que vamos a intervenir Salud. Obviamente, que en ese caso yo habría presentado mi renuncia de inmediato, porque eso tendría que decírmelo el presidente y en privado, nunca un ministro. Eso debe haber sido muy doloroso para ella", cuestionó.