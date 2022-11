Los detalles desconocidos de la seguridad del viaje de Boric a 4 días del aniversario del asesinato de Catrillanca

El presidente Gabriel Boric, junto al jefe se su escolta el comandante Patricio Aguayo, arribó a las 06.45 de la mañana de este jueves a la región de La Araucanía, en medio de cortes de la Ruta 5 Sur y la quema de una escuela rural en la comuna de Curacautín. Se esperan mas atentados esta noche de la WAM y la CAM

Cuatro días antes del aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrida el 14 de noviembre de 2018 en Ercilla, no era la mejor fecha para que el presidente Gabriel Boric realizara su gira a La Araucanía. Así por lo menos lo advirtieron dos informes de Carabineros, ya que se espera una ola de atentados desde la noches del jueves 11, y un fin de semana difícil.

Sin embargo, cuentan fuentes ligadas a la seguridad de la comitiva, el presidente Boric había solicitado ir a la zona antes de diciembre, y en el Gobierno explican que por la agenda del mandatario, que la próxima semana parte a Tailandia para la cumbre de APEC, ésta era la fecha más cómoda.



Fue por ello que Carabineros debió hacer un especial refuerzo de medidas de seguridad en La Araucanía, el cual, no obstante, no logró evitar dos ataques incendiarios el día anterior al arribo de Boric, uno en la comuna de Lautaro y el otro en la de Lonquimay, cerca de donde, hasta ahora se dispone, a dormir.

Asimismo, horas antes de su arribo, se registró un incendio en una escuela rural en Curacautín, el cual calificó de acto terrorista y en una iglesia en el conflictivo sector Selva Oscura de Victoria, cercanos a Lonquimay. También, el derribo de árboles de grandes dimensiones en el km 11 de la Ruta CH-181, y cortes de camino entre Collipulli y Angol. Todos atentados atribuidos en páginas web por los cuatro grupos mapuches radicalizados.

Seis drones, 200 efectivos de refuerzo, Gope y agentes encubiertos

Según explican cercanos a la seguridad presidencial, sin saber los detalles de viaje, con dos semanas de antelación Carabineros comenzó a preparar la logística y la operación de seguridad para trasladar al Presidente por La Araucanía.

Asimismo, para asegurar la movilidad de Boric por la zona, en Carabineros un equipo de inteligencia se abocó a analizar escenarios de riesgo y se reforzó la seguridad vial con 200 efectivos policiales, un grupo de policías encubiertos en las rutas y seis drones de vigilancia.

Cerca de 170 efectivos se trasladaron desde Santiago y otras regiones del país en buses, coordinados estratégicamente entre el jefe de la escolta presidencial, el comandante Patricio Aguayo, -quien también fue jefe de la escolta de Michelle Bachelet entre 2014 y 2018-, el general director Ricardo Yáñez y al general Rodrigo Cerda, director de orden y seguridad.

Para la seguridad presidencial el viaje no era sencillo. El diagnóstico del Segundo Piso de La Moneda indicaba que la región de La Araucanía no podía ser la última en ser visitada por el mandatario, tampoco podía haber en la gira ningún episodio parecido al ocurrido en el viaje de la ex ministra del Interior, Izkia Siches .

Además, para el equipo de asesores presidenciales, Boric debía llegar a La Araucanía con a lo menos alguna solución en el refuerzo de la seguridad policial y además llevar mejorías concretas de suministros de agua potable, electricidad y cobertura telefónica.



Asimismo, desde La Moneda planteaban en que la comitiva debía dormir a lo menos una noche en La Araucanía. Según explican en el Ejecutivo, ello sería una señal de tranquilidad y de autoridad para los habitantes mas afectados por la violencia del conflicto mapuche.



En la agenda política de soluciones que llevaría el presidente a la región, trabajó un equipo del Ministerio del Interior, el de Transportes y el de Obras Públicas, la subsecretaría de Interior y la Subdere, entre otras reparticiones.

La seguridad presidencial en la oscuridad de la noche

Según explican en el anillo de seguridad presidencial, se realizó una matriz de riesgo, con varios escenarios hizo la planificación de servicios.



El lugar para dormir lo propuso el equipo de escolta a la avanzada presidencial. Se habría escogido una sencilla hostal tipo cabañas, de un emprendedor de la zona.

Asimismo, los análisis de inteligencia alertaron que durante la madrugada de la noche que pernoctará en la zona la WAM y la CAM preparaban atentados, por lo que se reforzó con los medios disponibles la zona de Lonquimay.

Asimismo, se trasladó un equipo del Gope a la zona para prevenir o intervenir posibles cortes de la ruta 5 sur. También, el Gope revisó las instalaciones donde se alojará la comitiva e instaló tres anillos concéntricos de seguridad en el sector.

La idea es que de haber un atentado nocturno se realice fuera del lugar donde se quedará el presidente. Entre los escenarios que maneja la inteligencia policial, que los grupos radicalizados realicen cortes de ruta con árboles caídos en caminos que conectan Lonquimay con el camino que une Victoria con Curacautín y el sector de Selva Oscura.

De hecho, algunas páginas web mapuches destacaron manifestaciones y carteles contra la presencia de Boric en la zona.



Para no dejar nada al azar y dar total garantías de seguridad, Carabineros dispuso un plan para disponer de dos helicópteros que trasladen al mandatario a más de 3.500 pies de altura, con un plan de vuelo especial, donde los disparos de fusil no llegan.

A estos se sumaron seis drones con visión nocturna con un plan de relevo y que pertenecen a la sección Drones de Carabineros. La misión será cubrir las áreas donde circula el Jefe de Estado para detectar cualquier amenaza.

La semana pasada se definió que este jueves sería la llegada, pero hubo un largo debate para definir la forma de los traslados dentro de la región y el alojamiento. Mientras algunos en Palacio planteaban que estos fuera solo en helicóptero, otros defendían que debían ser en vehículo.



El lugar para pasar la noche también fue definido tras un largo análisis de opciones. Un hotel en Temuco, un camping en un balneario, un recinto turístico cercano a un volcán con accesos controlados por Carabineros, y una comunidad mapuche segura fueron algunas alternativas que se habrían explorado. Incluso algumas fuentes policiales precisaban que si bien el lugar estaba definido, aun podría ser cambiado si la información disponible lo indicaba.

En la decisión, la opinión técnica del equipo de escoltas que encabeza el comandante Patricio Aguayo, y los análisis de la Dipolcar, que dispuso una unidad especial en Temuco para el viaje, tuvieron una importante influencia en la definición presidencial del lugar para pernoctar.