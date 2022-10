Los economistas que moldearon la política anti TLC de José Miguel Ahumada

José Miguel Ahumada es al actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.

Por: Aldo Lingua 07 de octubre 2022 · 12:54 hs

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) José Miguel Ahumada, viajó a Singapur a un encuentro de los países suscriptores del TPP-11. Esto porque, aunque Chile no lo ha ratificado aún, sí está suscrito al acuerdo. En él se discutirán cuales medidas han sido exitosas y cuáles se deben mejorar.

Este viernes partieron las reuniones oficiales, donde los jefes negociadores del tratado ultimarán los detalles de la cumbre ministerial. Es el momento en que se trabajan los borradores de la declaración final. Mientras que el sábado 8 será el día clave, donde se dará comienzo a la Sexta Reunión de la Comisión Ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. La mayoría de los asistentes pertenecen a países donde el TPP11 está completamente vigente (Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Vietnam); en tres solo está firmado (Chile, Brunéi y Malasia).

Ahumada ha tenido varias controversias, entre las que destacan una reunión que sostuvo con la agrupación Chile sin TLC y la idea que propuso de plebiscitar todo tratado de libre comercio que fuese aprobado por el Congreso. Además es detractor del TPP-11, el cual será votado el próximo 11 de octubre por el senado.

Esto se debe a que Ahumada tiene una ideología económica bastante contraria a la que ha mantenido Chile a lo largo de los años. Él es cientista político de la Universidad Diego Portales y doctor en Estudios del Desarrollo de Cambridge. Uno de sus grandes referentes es el economista surcoreano Ha-Joong Chang, quien fue su supervisor de tesis en esa universidad.

Estado interventor y países con sus propios negocios

Ha-Joong Chang es un destacado economista heterodoxo, que plantea una serie de ideas que difieren dramáticamente de la función del Estado chileno en la economía en los últimos 30 años.

Chang, quien se especializa en economía del desarrollo, cree que el Estado debe jugar un rol activo dentro de las economías, sobre todo la de los países en vía de desarrollo.

En una de sus entrevistas el surcoreano explicó lo que el considera sobre el rol de Estado en la economía, en donde cree que debe existir un trabajo paralelo y conjunto entre ambos sectores, pero también un rol de más arriesgado del Estado cuando los privados no quieren invertir por miedo al riesgo que la inversión trae aparejada. “El Estado debe regular, sobre todo en países en desarrollo, porque hay sectores estratégicos en los cuales el sector privado no quiere intervenir por el riesgo. Como regla general, diría que el Gobierno y la empresa privada pueden trabajar conjuntamente, pero la regulación es básica, porque los mercados no pueden autorregularse”.

Además, Chang cree que los países deben manejar sus propios negocios y por es muy poco partidario de la colaboración vía tratados de libre mercado.

Sobre la crisis económica del 2008, el autor explica que el sistema fue el que provocó la misma crisis, no los agentes inmobiliarios que especularon con el valor de propiedades ni los grandes bancos que las transaron. En cambio, Chang va más allá y declara al modelo actual como obsoleto.

“Independientemente de que las actuales turbulencias del mercado lleven o no a una caída continuada o a un derrumbe, son una señal de que hemos desperdiciado los últimos siete años apuntalando un modelo económico en bancarrota. Antes de que todo empeore, debemos reemplazarlo por otro en el que el sector financiero sea menos complejo y tenga mayor paciencia, en el que se estimule la inversión en la economía real con incentivos fiscales y tecnológicos, y en el que se implementen las medidas para reducir la desigualdad para, de este modo, mantener la demanda sin crear más deuda”, dijo en su momento.

Por lo mismo, Chang se ha convertido en un referente de Ahumada y del Frente Amplio. Vino a Chile en 2019 invitado por el CEP y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde Ahumada es profesor.

Economía de la desigualdad

Otro de los referentes de Ahumada es Thomas Piketty, economista francés y profesor de la escuela de Economía de París. Especialista en desigualdad económica y distribución de la renta, el francés es muy crítico de la acumulación de capitales y cree que esta no se auto corrige.

En su libro más famoso “El capital en el siglo XXI”, Piketty expone que la acumulación de la riqueza en los últimos 250 años no ha llevado a una nivelación, por el contrario, es un factor de aumento de la desigualdad. Por lo mismo, es una de las voces que aboga por la creación de impuestos progresivos a la renta y un impuesto mundial a la riqueza, todo focalizado en la población con mayores recursos.

Por lo mismo, Piketty es muy crítico del Estado en cuanto lo ve como un agente pasivo en la economía. Aboga por los estados sociales o de bienestar, donde las necesidades como la salud, educación y protección social estén garantizado por medio de los impuestos a los ricos, junto con gravámenes a la herencia. Su máxima es un socialismo democrático, ecológico y con mestizaje social. De estos puntos, la mayoría fueron recogidos en la rechazada propuesta constitucional.