Los mensajes y nexos políticos que complican a Tohá y Jackson en las denuncias de la ex seremi Patricia Hidalgo

El ministro de Desarrollo Social, GiorgioJackson, recibe a la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando llegó en septiembre a La Moneda.

Por: Carlos Saldivia 08 de diciembre 2022 · 09:56 hs

"Hoy el ministro Giorgio Jackson me pidió la renuncia por falta de confianza política, eso en lo formal. En lo real, es porque tuve diferencias con la subsecretaría Perales (CS) y con la delegada presidencial Constanza Martínez (CS) por un proyecto de una planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Quilicura y que me obligaron ellas a aprobar por instrucciones del Ministerio del Interior, les envío pruebas de ello para que todos sepan mi verdad".

Con estas palabras, la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (PPD), informó su despido del Ministerio de Desarrollo Social, que lidera Giorgio Jackson (RD), en un chat de WhatsApp de dirigentes de su partido la tarde del 30 de noviembre pasado.

Patricia Hidalgo, psicóloga, ex concejal de Ñuñoa y ex vicepresidenta de la colectividad, difundió además una de las tres ocasiones en que denunció haber sido presionada por la subsecretaria de la cartera y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, por instrucciones del Ministerio del Interior que dirige Carolina Tohá (PPD), para votar a favor de tres proyectos inmobiliarios. En uno de ellos, su dueño es un ex tesorero del PPD ligado al caso SQM Salar.

Según explican en el PPD, el contenido de varios mensajes de texto se viralizaron entre dirigentes del oficialismo y obligaron a los ministros Jackson y de Segegob a salir a explicar la salida de Hidalgo.

De hecho, en Comunes, en un sector de RD, y en el PC, coinciden en que sí hubo cambios en la votación producto de “telefonazos”, y que podrían constituir un insumo para una eventual acusación constitucional o una comisión investigadora sobre las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

Pese a que una serie de pantallazos de WhatsApp con detalles de esas presiones llegaron esa tarde a La Moneda, la explicación que se dio desde el Gobierno fue otra.

En un comunicado entregado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) se señalaba que Hidalgo fue desvinculada de sus funciones por "pérdida de confianza", dado que no había presentado una denuncia por la presunta violación de una niña en un recinto para atender a personas en situación de calle. Poco después, en una entrevista con Mega, Giorgio Jackson insistió en que Hidalgo desatendió un caso de violación. Días después, insistió en ello la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

No obstante, la situación fue desmentida por la ex seremi Patricia Hidalgo y denunciada junto a cinco irregularidades ante la Contraloría en una presentación caratulada “Denuncia hechos ilegales que se indica de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, Ministerio de Desarrollo Social, Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, y solicita inicio de investigación administrativa”.

Abogados del Frente Amplio, del sector más crítico de Jackson, sostienen que de haber un querellante por un “telefonazo”, podría haber eventuales delitos de probidad, tráficos de influencias, prevaricación administrativa o situaciones del artículo 111 del Código Procesal Penal, ya que los miembros del SEA solo pueden decidir en mérito de los antecedentes de cada proyecto.

En tanto, en el círculo de confianza de Jackson sostienen que está todo en regla, y que telefonazos no hubo.

Los mensajes de WhatsApp sobre cómo votar en el SEA

En un mensaje del 23 de noviembre, la ex seremi Patricia Hidalgo, le dice a la subsecretaria Francisca Perales (CS) que en la comisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) donde se evaluaría la planta de tratamiento de aguas de Quilicura no participó la Seremi de Agricultura, Natalie Joignant, y que su ausencia se debía a que “ella al igual que yo está convencida que debemos modificar profundamente la ley para proteger a los asentamientos humanos”

En el diálogo con Perales, agrega: “Yo voy a votar lo que usted me indicó pero con humildad y respeto debo decirle que no lo comparto”. Ante lo cual Perales le responde: “Bueno. Excúsate no más. Yo lo veo con la delegada”.

Ese día por la tarde, a las 17 horas, Hidalgo envía otro mensaje a la delegada presidencial, Constanza Martínez. En este, le reclama que se había excusado de asistir porque estaba en una actividad en Peñalolén, pero que, sin embargo, no le permitieron ausentarse.

Ante esto Martínez le responde a Hidalgo que desconoce por qué Joignant no llegó a la reunión, pero que si prefiere también puede retirarse de la cita. Entonces Hidalgo contesta: “No puedo, mi jefatura me dijo que debería asistir y además votar a favor. Yo quería rechazar por los motivos que le manifestó en otras oportunidades. Ya que creo que debemos modificar profundamente la ley del medio ambiente y el SEA"

Tras su despido, en otra comunicación por un chat de WhatsApp del PPD, a la que accedió EL DINAMO, Hidalgo señala : “(…) me voy agradecida de mi partido por la confianza de la Presidenta (Natalia Piergentili) hacia mi persona y con la conciencia tranquila de que a pesar de no compartir ese nefasto proyecto que se instalará en una comuna tan vulnerada (Quilicura) fui una autoridad disciplinada y vote a favor, en contra de mis convicciones”.

Tensión por la seremi en la directiva del PPD

Si bien, al comienzo de la controversia el PPD había apoyado a Hidalgo, el martes, luego de una reunión de la mesa directiva que preside Natalia Piergentili, en la tienda se cambió de opinión.

En un comunicado de 5 puntos señalaron que el PPD es parte de la alianza de gobierno y que “la designación de los cargos de exclusiva confianza solo le corresponde su remoción a la autoridad que lo nomina y por responsabilidad política, al ser un partido con historia y consecuencia, siempre respetaremos el uso exclusivo de la facultad de la autoridad”.

En el PPD no hay una única postura al respecto y el comunicado generó tensión entre los miembros de la mesa.

Y si bien “reconocieron” la trayectoria política de Hidalgo, afirmaron que “su proceder no se condice con el comportamiento que todos los militantes del PPD deben tener en el ejercicio de los cargos y funciones públicas, sobre todo al dejar de ejercer el mismo”.

La ex seremi de Desarrollo Social, quedó “sentida” con sus camaradas.

“El partido me quitó apoyo porque son parte del Gobierno y algunos dirigentes tienen interés en que el día de mañana los nombren en un cargo, cuidaron su patrimonio. Y cuidaron a Giorgio Jackson porque es un hombre poderoso al interior del Frente Amplio y no podían enfrentarse a él”, señaló Patricia Hidalgo a EL DÍNAMO

Según la psicóloga, solamente el vicepresidente Marco Núñez “me expresó su apoyo” y la líder Natalia Piergentili “me apoyó hasta que hablé y denuncié lo que ocurría”

De hecho, Hidalgo recibió apoyos más visibles desde el PS, principalmente desde el comité de senadores. “El hecho que un ministro tenga problemas en la cartera en que esté, ese ya es problema del ministro. Las acusaciones contra la ex seremi son absolutamente faltas e infundadas. La seremi perdió la confianza porque fue presionada por la subsecretaría de DDSS, cuando ella tenía la convicción de que era dañino para la población y la hicieron votar igual a favor. Que ella haya tenido una opinión divergente para el Gobierno es perder la confianza. Esta nueva forma de gobernar muestra las peores prácticas de la política”, señaló a EL DINAMO el senador Fidel Espinoza

Sus palabras se sumaban a las de su par Juan Luis Castro, quien advirtió podría haber lo que sería una suerte de tráfico de influencias: “Esto está entrecruzado por versiones encontradas y estos hechos requieren que se dilucide más nítidamente porque son complejos para el Gobierno y también porque colocan en tela de juicio los aspectos de probidad cuando se trata de definiciones entre el mundo público y privado”, dijo el senador Castro.

La incomodidad llega a la ministra Carolina Tohá

“Se deben investigar las relaciones administrativas y políticas entre la MINISTRA DEL INTERIOR CAROLINA TOHÁ y la EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO S.A., uno de cuyos propietarios es el ex tesorero del Partido Por la Democracia (PPD), GUSTAVO SILVA CABELLO”.

Esto es lo que sostiene la ex seremi Hidalgo en la página 13 del documento presentado a la Contraloría. En éste, se observa un dato particular. Uno de los propietarios de la empresa, indica el texto, es un viejo conocido de Tohá y de su mismo sector interno, el “Laguismo”.

Se trata del ex dirigente comunista y luego militante y tesorero del PPD en 2002 y 2003, Gustavo Silva, vinculado a la investigación del caso SQM.

En enero de 2016, Patricio Rodrigo de la Corporación Chile Ambiente lo mencionó en su declaración ante la fiscalía como la contraparte de una fundación que lo subcontrató en 2011 charlas de SQM Salar.

Hoy en el PPD señalan que es un hombre que ha aportado recursos al Frente Amplio y que mantuvo conversaciones con Jackson en la última campaña presidencial.

Según cuenta Hidalgo a EL DINAMO, en tres oportunidades la subsecretaria Francisca Perales y la delegada presidencial Constanza Martínez, ambas militantes de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, se “involucraron llamándome por teléfono para exigirme votar a favor de determinados proyectos que les interesaban”

“(…) ¿Qué interés tenían la delegada presidencial y la subsecretaria Perales en el Mall Vivo de Ñuñoa o en la planta de tratamiento de aguas servidas de Quilicura?, Habría que preguntarles a ellas”, señala Hidalgo.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, no respondió los llamados de EL DÍNAMO. Tampoco, la delegada presidencial.

“Imagino que la mesa del PPD lo habló con Tohá, para salir a respaldarla. Me sorprendió la declaración del partido (quitándole apoyo) porque yo le he entregado mucho al PPD he sido concejala y vicepresidenta de la mujer, son muchos años de entrega y creo que se debieron haber omitido”, agregó Patricia Hidalgo.