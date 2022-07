Los momentos polémicos e insólitos que dejó la Convención Constitucional

Las convencionales Elsa Labraña y Teresa Marinovic protagonizaron varias polémicas al interior del organismo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastián Dote y Gaspar Marull 04 de julio 2022 · 08:00 hs

Este lunes se pondrá fin oficial al trabajo de la Convención Constitucional, organismo que estuvo encargado de redactar una propuesta de nueva Constitución, la que pasará por un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.

Más allá de los debates políticos que consolidaron la redacción de 388 artículos, el proceso estuvo marcado por una serie de hechos que quedarán en la memoria, tanto por la controversia que generaron como lo insólito que fueron en un momento clave para la democracia en Chile.

Tras un inicio marcado por el escándalo y las propuestas, los convencionales protagonizaron diversos episodios, algunos graves -como mentir sobre un diagnóstico médico-, y otros que serán parte del anecdotario -sahumerios y reivindicación de una marca de dulces-.

Para algunos analistas, todos estos hechos fueron claves para que la atención al texto elaborado por los constituyentes se desviara, generando así una opinión ciudadana negativa que se ha visto reflejada en las encuestas.

Los gritos de Elsa Labraña a Carmen Gloria Valladares

El primer día de la Convención Constitucional, Carmen Gloria Valladares, relatora del Tricel, encabezó la ceremonia de instalación y estuvo como presidenta accesitaria hasta que asumió Elisa Loncon esa misma tarde.

La funcionaria pública, que mantuvo la calma en todo momento, vivió una complicada situación con la convencional Elsa Labraña, quien la increpó al iniciar la primera sesión.

“Se ríen de la gente, se ríen de nosotros. Estamos aquí por esas personas", apuntando a que había problemas entre manifestantes y Carabineros en los alrededores del Congreso Nacional.

“No, no, no, no. No sigas, para. Llevamos 30 años, podemos esperar un día, un año si quieres", gritó Labraña, a lo cuál Valladares, calmadamente respondió: "Señora, yo soy una funcionaria técnica, ¿qué es lo que sucede?".

El escándalo de Rojas Vade

Uno de los escándalos más controversiales de la Convención, y del cual el organismo nunca logró recuperarse del todo, fue cuando el ex vicepresidente adjunto, Rodrigo Rojas Vade, reveló que no tenía los problemas de salud con el que ganó visibilidad como activista por el derecho a la salud.

En reiteradas ocasiones y en las marchas posteriores al 18 de octubre de 2019, el convencional mencionó que tenía leucemia, cuando en realidad, estaba aquejado por un cuadro de sífilis.

En su relato incluía que su lucha contra el cáncer lo llevó a una quiebra económica. Después de haber sido entrevistado por un periodista de La Tercera, confesó que no era cáncer su diagnóstico. “Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención”, concluyó.

Los insultos de Teresa Marinovic y Katherine Montealegre

La constituyente Katherine Montealegre, trató de “cerebro pequeño” a Adriana Ampuero, después de que ella hubiese señalado que “el voto de la señorita Montealegre debería valer la mitad, pues ella entró por corrección de género”.

Por su parte, Teresa Marinovic también causó polémica cuando en una prueba de audio para una conferencia de prensa señaló: “Convención culiá’ convencionales conchesumadre (sic), ¿No están grabando?”.

Marinovic sin mascarilla

En más de una ocasión Teresa Marinovic participó de las sesiones por no utilizar mascarilla, argumentando tener alergia. El Comité de Ética determinó que la convencional cercana al Partido Republicano no solo infringió las normas sanitarias, sino que también pasó a llevar el reglamento de convivencia, siendo sancionada con el 15% de su dieta por una única vez.

“Creo que es un conflicto artificial y estéril, y me impacta que este asunto, de tan poca monta, tenga algún nivel de impacto. Mis zapatos merecían más atención que mi mascarilla”, señaló Marinovic.

El convencional en la ducha

El convencional Nicolás Núñez generó polémica en redes sociales por pedir emitir su voto de manera telemática a voz alzada mientras se estaba duchando.

El secretario accedió a la particular solicitud del constituyente, al mismo tiempo que otra integrante de la comisión le mencionó que debía apagar la cámara de su celular para evitar posibles imprevistos.

Núñez a través de sus redes sociales se disculpó por el hecho y explicó que desde el rechazo del informe de la comisión donde participó “no hemos parado, ejemplificando que la sesión terminó un sábado a las 23:59 y el día lunes retomaron a las 9 de la mañana.

“Pido disculpas si mi actuar fue impropio, pero mi obligación y responsabilidad es votar sea

cual sea la circunstancia. Seguiré cumpliendo!”, manifestó.

Reivindicando la “Negrita”

La decisión de la empresa Nestlé, que decidió cambiar el nombre de la tradicional galleta de chocolate “Negrita” por el de “Chokita” para adaptarse a “los nuevo tiempos” provocó un remezón entre los consumidores, pero también entre algunos convencionales.

Un grupo de representantes de la derecha al interior del órgano constituyente llegó hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago consumiendo unidades de “Negrita”, en una llamativa reivindicación al nombre del tradicional producto.

El circo

John Smok, el secretario de la Convención Constitucional, se transformó en una verdadera figura al mantener el control ante un pleno variopinto y, en muchas oportunidades, descontrolado.

Sin embargo el funcionario -que se ganó el reconocimiento de gran parte de los integrantes de la Convención- perdió la paciencia con un error de un convencional. “¿Qué vamos a hacer con este circo, presidenta?”, señaló en un micrófono abierto.

Royo vs. Marinovic

La convencional Teresa Marinovic protagonizó múltiples peleas al interior de la Convención, especialmente con los representantes de la izquierda. Una de sus principales contrincantes fue Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), quien en una oportunidad mencionó al marido de la filósofa para hablar sobre los abogados integrantes de las cortes.

“Tenga usted la dicha de casarse y sentirse querida como un hombre como mi marido, pero para eso tiene que tratar de parecerse un poco más a mí, sonreír más y envidiar menos, es un arma de seducción infalible y se lo dice alguien con experiencia”, respondió la republicana.

Atria vs. Garin

Otro enfrentamiento que se generó al interior de la convención fue el de Fernando Atria con Renato Garin, quienes expresaron sus diferencias especialmente en redes sociales.

Uno de los momentos claves en esta rivalidad surgió luego que Garin denunciara que Antonia Atria, la hija del abogado constitucionalista, usara una piñata con su rostro en un cumpleaños. El frenteamplista se hizo cargo de la situación y ofreció las disculpas correspondientes.

Los convencionales corpóreos

Los convencionales con sus corpóreos junto con Rodrigo Rojas Vade. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La Convención Constitucional permitió la llegada de personas ajenas a la actividad política tradicional y ligadas directamente a las protestas del estallido social. Giovanna Grandón (Tía Pikachu) y Cristóbal Andrade (Dino Azulado) fueron muestra de aquello.

En una oportunidad los constituyentes, que se hicieron conocidos por manifestarse con corpóreos, hicieron gala de sus personajes y llegaron a la sede del Congreso Nacional disfrazados, en una particular imagen que circuló por redes sociales.

El convencional contra Iván Torres

El convencional Adolfo Millabur las emprendió contra el conocido meteorólogo Iván Torres, a quien llamó a no decir “frente de mal tiempo” cuando entregue sus pronósticos de lluvia.

La reprimenda llegó a los oídos del rostro de TVN, quien aclaró que “los meteorólogos no hablamos de frente de mal tiempo, hablamos de sistema frontal”, explicando que "el buen tiempo se define cuando no afecta el confort de las personas; si hay un día despejado, con 40 grados, eso es un mal tiempo porque te puede dar un golpe de calor y te puedes morir”.

La propuesta de himno

El convencional Félix Galleguillos llamó la atención al proponer en plena comisión de Formas de Estado un nuevo himno para el país.

“¿Ustedes creen que los pueblos indígenas en Chile somos incapaces de ejercer lo que el derecho internacional ha consagrado en materia de autonomías territoriales?”, expresó el representante, quien sugirió que la canción nacional diga: “Pluri Chile es tu cielo azulado”.

Los convencionales sin vacuna

La pandemia de COVID-19 marcó todo el proceso, por lo mismo el proceso de vacunación era clave para mantener la proyección de los convencionales.

Sin embargo, al final del proceso el diario La Tercera informó convencionales Elsa Labraña, Rodrigo Logan e Ivanna Olivares no cuentan con su esquema de vacunación contra el coronavirus completo, o simplemente no lo han iniciado.

Los aludidos entregaron diversas excusas, entre ellas la “flojera” o derechamente el rechazo a la inoculación.

Discurso con canción

El convencional Nicolás Núñez fue uno de los protagonistas inesperados de la Convención, ya que llamó la atención con su estilo relajado, el que se enfrentó con la formalidad que algunos exigían para el proceso.

En su discurso inicial, el abogado tomó una guitarra e interpretó una canción, mencionado a sus compañeros e incluso a Chayanne. Su presentación se viralizó rápidamente en redes sociales.

La funa contra los socialistas

Uno de los momentos más complejos en la convivencia de los convencionales se vivió tras el rechazo de uno de los informes de la comisión de Medio Ambiente, que se cayó debido a la falta de votos de parte del Colectivo Socialista.

La derrota de los llamados ecoconstituyentes (entre ellos representantes de la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y Movimientos Sociales Constituyentes) hizo que los socialistas fueran calificados como “traidores”, en una funa que fue condenada por el propio presidente Gabriel Boric.

Contra Dios

Elsa Labraña sorprendió al mencionar a Dios y las religiones en medio del debate de la comisión de Derechos Humanos.

“Primero creo que Dios no estaría contra los Derechos Humanos. Y por otro lado sí hay algunas religiones que según el Dios al cual le rinden obediencia sí, claramente, hay situaciones en la historia en que ese Dios ha cometido violaciones a los Derechos Humanos”, expresó la ex integrante de la Lista del Pueblo.

Los sahumerios

Los conflictos y la caída en las encuestas hizo que algunos convencionales buscaran alternativas para mejorar las “energías” al interior del órgano constituyente.

Elsa Labraña admitió en una entrevista a Emol que hizo sahumerios en la sede del Congreso Nacional, porque que en otoño-invierno en el hemisferio sur hay menos sol, menos calor. “Las energías están bajas, estamos cansados (...). En la Convención, además, estamos así porque tenemos estrés y presión del trabajo”, señaló