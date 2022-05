Los reparos del PC y del Frente Amplio a la controvertida gestión de Irací Hassler en Santiago

Irací Hassler, la alcadesa de Santiago, genera divisiones en el Partido Comunista.

Por: Carlos Saldivia 11 de mayo 2022 · 11:45 hs

El aumento de violencia en liceos de Santiago , la deficiente percepción de seguridad, el manejo del caso del camarógrafo de CNN despedido por un comentario sexista, dichos contra el Gobierno y la relación con el Partido Comunista. Estos son algunos de los flancos álgidos de la edil de Santiago, Irací Hassler (PC), que generaron debate interno, en los últimos días, en las filas comunistas y del Frente Amplio.

Algunos cuadros la apoyan incondicionalmente, y justifican su rol como una de las figuras emergentes del PC. Mientras que otros se muestran duramente críticos a su rol. Incluso, en el pacto Apruebo Dignidad señalan que sus fricciones frecuentes con la prensa no le favorecen en momentos de crisis.

Los focos principales de las críticas

El mayor flanco está en los colegios y la delincuencia. Según reparan en el PC, esto ha dado pie a agudizar las críticas contra el oficialismo desde la oposición.

De hecho el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, junto a los concejales Juan Mena y Santiago Mekis, la presidenta de Emblemáticos Unidos, Sonia del Río, y apoderados de Santiago, llegaron el lunes a la Municipalidad de Santiago para manifestar su molestia por el descontrol de orden público en los colegios y entregaron una carta a Hassler.

El diputado y miembro de la comisión de Seguridad, reprochó a la jefa comunal “por no haber sido capaz de dar una respuesta contundente” y expresó que le solicitaron con “vehemencia” que los estudiantes, padres y docentes no la sigan esperando, ya que es responsabilidad suya”.

A eso se agregó la molestia del PC y cierto estupor en La Moneda por declaraciones de Hassler acerca de que las violentas protestas, que incluyen agresión de docentes y quemas de micros, están influidas “por los años de pandemia”, y que el foco de la gestión municipal estaba en el retorno a clases y en “el bienestar socio emocional” de los estudiantes. Los reproches llegaron incluso desde cercanos al oficialismo en la mesa del Colegio de Profesores.

Apoderados protestando contra la alcaldesa Hassler la semana pasada.

En el PC, un sector analiza que el caso del camarógrafo de CNN Chile “despedido por una frase en doble sentido muy estúpida” se ha llevado mal en el municipio. Afirman que Hassler no ha aclarado si pidió el despido del trabajador ni se conoce el tono de su reclamo al medio televisivo tras la vergonzosa situación.

Cuentas políticas pendientes con el PC

En la colectividad recuerdan varios episodios que han generado incomodidad y que reflejan “una postura de independencia más que de militancia disciplinada en la organización y la estructura del partido”

En la Comisión Política del PC la sitúan como una dirigente muy cercana a la diputada Karol Cariola.

Otros, en el sector más conservador del PC, observan que su cercanía con el Frente Amplio, la ha hecho fomentar cierta distancia con su propia tienda. Añaden que Hassler y Cariola conforman “una dupla disidente”.

Según comentaron desde el PC a El DÍNAMO, ambas se muestran alineadas en las batallas internas, como en el último Congreso Comunista, donde, afirman, “exigieron que la directiva fuera paritaria, lo que apuntaba dar opciones a Cariola para llegar a la mesa de Guillermo Teillier y desbancar al secretario general, Lautaro Carmona". Lo que no resultó.

Asimismo, sostienen a EL DÍNAMO, que el ingreso de Hassler al comando de Boric como vocera en 2021 no pasó inadvertido. Incluso, comentan que dicha definición aún no era visada por la comisión política del PC. Por último, suman a lo anterior, que es crítica al sector de su par de Recoleta, Daniel Jadue, por "machismo" y que se mostró como adherente a Gabriel Boric en las primarias del pacto oficialista

El sector que destaca su figura política

Otro facción comunista, más joven, se muestra defensora de Hassler y su perfil. Explican que es una figura de recambio del PC, con capacidad de movilización y trayectoria ascendente.

También destacan su capacidad técnica como economista de la Universidad de Chile con dos magísteres.

En el Frente Amplio señalan que no ha estado exenta de errores, porque es un municipio que recibió en crisis. Advierten, por ejemplo, que su citación a declarar por haber estado en el polémico y millonario desayuno organizado por la ex candidata Karina Oliva, objetado por el Servel como rendición, es una situación que no favorece al sector. Tampoco la polémica por los cerca de 1.000 permisos para comerciantes ambulantes.

Asimismo, reprochan sus cuestionamientos al gobierno por los casos de delincuencia que se han registrado en las últimas semanas en zonas del país que no son de su comuna.