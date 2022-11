Los tres escenarios que esperan a Boric para definir al candidato a Fiscal Nacional que propondrá al Senado

Según los comités del Senado, los fiscales José Morales y Carlos Palma podrían ser una carta de consenso, en caso de que el Gobierno no continuara impulsando como candidata Marta Herrera.

Insistir con Marta Herrera, aunque pierda la votación en el Senado; aceptar un acuerdo entre RN, la UDI, la DC y el PPD para impulsar José Morales, y la posibilidad de un consenso transversal para nominar a Carlos Palma. Esos son los tres escenarios que hallará el presidente Gabriel Boric para definir a quién presentar al Senado como nuevo fiscal nacional, cuando llegue a Chile después de participar en la Cumbre APEC.

El lunes 21 vence el plazo para que el mandatario proponga un nombre para el cargo al Senado. Los cinco candidatos en carrera son los fiscales Marta Herrera, José Andrés Morales y Carlos Palma, y los abogados Ángel Valencia y Rodrigo Ríos. Sin embargo en las últimas horas los tres primeros suenan con mayor fuerza para ser propuestos, aun cuando no logren en la Cámara Alta los 33 votos necesarios para su ratificación.

En el Senado explican que, hasta ahora, las ministras de Justicia, Marcela Ríos, y la de Segpres, Ana Lya Uriarte, que lideran la búsqueda de votos en el Congreso, insisten en buscar apoyos para Marta Herrera. Sin embargo, en el Socialismo Democrático aseguran que el Gobierno está en una posición “obtusa”, porque la candidata del Gobierno sería rechazada por no reunir más de 9 votos en el Legislativo.

En La Moneda argumentan a los senadores que colocar a una mujer en el cargo de fiscal nacional es prioritario para un gobierno definido como “feminista”.

No obstante, los senadores oficialistas, y los de oposición, señalan que para ellos lo principal es que el abogado nominado dé garantías de que habrá procesos exitosos de persecución del delito. En ese sentido, plantean los parlamentarios, la mayoría prefiere a Morales o Valencia, considerados críticos del fiscal nacional saliente, Jorge Abbott.

Esa disyuntiva es lo que mantiene entrampado el proceso de negociación, ya que entre los senadores de Chile Vamos, la DC y una parte del Socialismo Democrático, Marta Herrera no es vista como la mejor opción de las cinco.

Las miradas sobre Morales y Valencia

En las bancadas oficialistas aseguran que hasta ahora el Ejecutivo no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de José Morales, quien reúne apoyos del PPD, la DC y una parte relevante de RN y la UDI.

José Morales, abogado de la Universidad Central, es actualmente fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, y estuvo en la quinta de 2015, cuando Michele Bachelet eligió al ex fiscal Jorge Abbott.

Lleva más de 20 años en el Ministerio Público. Investigó el caso Cascadas, la colusión de las farmacias, el soborno de LATAM en Argentina, entre otras causas. En su exposición ante el pleno de la Corte Suprema planteó dar prioridad al crimen organizado, delitos de género y corrupción. También hizo varias propuestas operativas, como medidas para combatir delitos cometidos desde el interior de las cárceles

Por su parte, según manifiestan a EL DINAMO varios legisladores, al ex fiscal Ángel Valencia La Moneda lo tiene "congelado". En Palacio consideran que su nombramiento podría no ser bien recibido por la ciudadanía por haber colaborado con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) en el caso Publicam, haber defendido a Rafael Garay, ser amigo y compadre del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y por tener cercanía en los sectores de RN más afines al Gobierno anterior.

En Apruebo Dignidad lo consideran un hombre cercano al muy cercano piñerismo, porque fue sondeado para varios cargos en el Ministerio del Interior, bajo la era Andrés Chadwick. Paralelamente, un sector del PPD y del PS, considera que es una buena opción.

El plan B propuesto desde la ex Concertación

En las últimas horas senadores oficialistas comenzaron a conversar con sus pares de oposición sobre la posibilidad de respaldar al abogado de la Universidad de Talca y actual fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

En la oposición, su nombre no generó rechazo y advierten que es un hombre que no genera anticuerpos, que ha mostrado un buen desempeño en Aysén. Además, Carlos Palma es masón, lo que podría concitar apoyos transversales de “hermanos” en el Congreso. Sin embargo, en el Gobierno, explican, no se ven convencidos, aunque los ministros políticos analizarían su nombre con el Presidente Boric a su llegada a Chile.

El fiscal Carlos Palma ha llevado varias investigaciones llamativas. Se le designó para encabezar la indagatoria por la implementación de pruebas por parte de Carabineros en La Araucanía, en el caso conocido como Huracán.

También fue designado para indagar el fraude al fisco en el Ejército, conocido como el caso del Fondo de Ayuda Mutua, con irregularidades que superan los 3.500 millones de pesos. En su exposición en la Corte Suprema, donde obtuvo siete votos señaló: “necesitamos de forma urgente poder caminar tranquilos por las calles con seguridad en persecución penal, el ministerio público tiene mucho que decir. Hoy estamos en un momento de infección, esa hora cuando hay que actuar con convicción y determinación”.

En su contra figura que tiene una tensa relación con Carabineros desde Huracán. Además, firmó un convenio con la PDI para que esta institución efectúe pericias a los homicidios y delitos informáticos más graves, lo que ha generado inquietud en el alto mando de Carabineros.