Lucía Dammert responde a reportaje: "Es una forma maligna de esparcir mentiras"

Por: Cristián Meza 15 de septiembre 2022 · 16:54 hs

Lucía Dammert, ex jefa de asesores del Presidente Gabriel Boric, descartó cualquier tipo de vinculación con personas investigadas por narcotráfico por parte del FBI.

Esto, luego que el medio Interferencia consignara que su salida del segundo piso de La Moneda guardaba relación con un eventual testimonio ante el FBI y la DEA de Estados Unidos por su relación con Genaro García Luna, ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón , quien es indagado por narcotráfico por la Fiscalía de Nueva York.

Al respecto, Dammert dio a conocer una declaración pública donde califica los hechos narrados por el reportaje como “abiertamente falsos” y que buscan “menoscabar mi calidad profesional y personal”.

Dammert explicó que durante su carrera a asesorado a diversos gobiernos en América Latina en materia de seguridad y prevención del delito, y “en ese marco, he tratado con múltiples gobiernos y funcionarios públicos que han solicitado apoyo técnico”.

En esta línea, detalló que “entre fines del 2007 e inicios del 2008 fui parte de un equipo de consultores que trabajó para un organismo internacional, analizando procesos de reforma policial que se estaban implementando en México y en diversos niveles del Estado”.

"Jamás he asesorado personalmente al ex secretario de Seguridad Pública de México, como lo asegura el medio digital. Muchos de esos análisis posteriormente han sido publicados en libros, documentos de trabajo y declaraciones públicas de organismos nacionales e internacionales”, agregó.

La ex asesora de Gabriel Boric dejó en claro que “desconozco la existencia del proceso legal e investigativo que se menciona en la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera. Es falso, además, que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación”.

"Jamás en mi carrera profesional he tenido un elemento que pudiera empañar mi desempeño o sembrar alguna duda al respecto. La irresponsabilidad que deja entrever este medio digital al instalar dudas respecto a mi total lealtad y profesionalismo en el trabajo con el presidente Gabriel Boric resulta inaceptable”, acusó Dammert.

La experta dejó en claro que lo publicado por Interferencia "no es una equivocación, sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona. Al ser un ataque directo me reservo el derecho a buscar apoyo legal”.