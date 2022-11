Luis Mesina, vocero de No+AFP: "Las AFP no desaparecen, sino que cambian de nombre"

El vocero de la Coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, criticó la reforma previsional anunciada por el presidente Gabriel Boric.

Compartir











Por: Carlos Saldivia 03 de noviembre 2022 · 12:27 hs

El vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, quedó con una decepción luego de oír el mensaje del presidente Boric anunciando la reforma previsional. Su mayor desazón apunta a que las administradoras de fondos de pensiones no desaparecen, como aseguró el presidente Gabriel Boric en su mensaje de ayer, sino que a juicio de Mesina “sólo cambian de nombre”, y explica que el millonario negocio que las sustenta también se mantendrá.

El vocero de la agrupación enfatizó a EL DINAMO que “no es efectivo que no habrá más AFP; habrá más y se les aumentará el flujo de capitales, por lo que en vez de disminuir su participación en el negocio, se les aumenta, y se aumenta el flujo hacia el mercado de capitales, que es en realidad lo que hay detrás de esta propuesta: mantener e incrementar el ahorro para potenciar el mercado financiero.

“La propuesta de reforma previsional del Gobierno, está lejos de lo que se esperaba y mucho más aún, de significar una verdadera solución en materia de seguridad social para el país”, sostiene el líder de No+AFP, Luis Mesina.

—¿Qué valora de la propuesta del Gobierno?

— Se puede valorar que se intente transferir la administración de los fondos a un organismo público como el IPS, pero éste va a realizar un trabajo que no es la de administrar fondos de pensiones, sino que se va a encargar de la cobranza, el pago y lo que se conoce como el soporte administrativo a las AFP con lo que van a bajar los costos por esa administración. Lo otro positivo es que la Pensión Garantizada Universal realmente llegue a ser universal para todos los chilenos y que su monto suba ahora a 250 mil pesos.

—¿Y que le parece como menos positivo del anuncio?

—Lo negativo, es que se está haciendo mucha propaganda del anuncio de la reforma. Las AFP no desaparecen, sino que cambian de nombre, al de gestoras de inversión privada de pensiones, y la gente se va a dar cuenta en poco tiempo de la realidad. Los ahorros acumulados por las AFP representan el 51% del PIB, hay 148.800 millones de dólares acumulados en los fondos de pensiones, si usted le agrega a esa cifra los tres retiros y las pérdidas de las AFP de los últimos años el fondo debería estar sobre los 230.000 millones de dólares. Es la industria que más renta en el país en términos de capital, esa situación no cambia, y eso no lo dijo ayer el presidente. En los últimos 15 años en promedio han rentado un 22% por capital que han invertido en un mercado cautivo.

—¿La capitalización individual prevalece por sobre el sistema solidario de pensiones?

— Con esta propuesta del presidente se mantiene la capitalización individual, y el monto de las pensiones va a estar determinado por la capacidad de ahorro que cada persona tenga, por la capacidad de rentabilizar ese ahorro que se tenga en el mercado financiero y cuando una persona no tenga la posibilidad de financiar una pensión, el Estado le pondrá el dinero. El Estado mantendrá con respirador artificial un sistema que fracasó y lo más grave es que esta propuesta reafirma la transferencia directa de una parte importante de los salarios al mercado de capitales, que aumenta de 10% a 10,5%, que controlan los grandes grupos económicos, eso no cambia.

—¿Qué hubiera esperado más allá de ese cambio de nombre?

— Nosotros tenemos una propuesta, que el Gobierno de Gabriel Boric la hizo suya veces, afirmando que es una muchas propuestas que mejora las pensiones, sin alterar para las cuentas fiscales, sustentable en el largo plazo, que mejora todas las pensiones, la de los ricos, la de los pobres y la de los sectores medios, pero que se hace con una lógica de seguridad social y cuyo principio es erradicar el negocio de la AFP o gestores de inversión privada de pensiones. Hoy eso sigue siendo la piedra angular. La nueva IPP mantiene el mismo modelo de negocio de la AFP, y ahora con esas nuevas gestoras de inversión van a aparecer las mismas compañías de seguros, de los mismos grupos económicos. El negocio es administrar los ahorros de los trabajadores cobrando una comisión por ello. Eso va a seguir existiendo