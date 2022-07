Luisa Durán lamenta "falta de nobleza" en críticas contra Lagos y afirma que la Convención "desunió" al país

Durán apuntó contra los ex integrantes de la Concertación que se sumaron a la crítica de los 30 años. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 12 de julio 2022

La ex primera dama Luisa Durán reconoció sentir “dolor y rabia” con las críticas hacia su esposo, el ex presidente Ricardo Lagos, quien decidió no inclinarse inmediatamente a la opción Apruebo en el plebiscito de salida y plantear que cualquier texto que sea ratificado deberá ser sometido a reformas por la falta de consenso.

En una entrevista a la revista Ya, la asistente social reflexionó sobre los cuestionamientos que ha recibido su marido, los que incluso provinieron de sectores de la ex Concertación, coalición que lideró por varios años.

“Ha faltado nobleza. Mucha. Yo creo que su figura no ha sido apreciada como debía. No se trata de que tengamos que tener aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y, de paso, la figura de ellos mismos. Todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar debieron haberlas tratado. Y no haber estado ayudando a tirar... Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia”, expresó.

Sobre las situaciones que más la han molestado, Durán planteó que “a veces son palabras. De partida, la cantidad de gente que piensa que somos ricos, que hemos robado. ¡Pero eso ni me importa, no leo Twitter! Los hijos me cuentan, yo no tengo tiempo para leer leseras”.

La ex primera dama también recordó la fallida candidatura presidencial de Lagos en 2017, que recibió un fuerte golpe luego que el PS lo desestimara para inclinarse por el entonces senador independiente Alejandro Guillier.

“A mí me dolió que lo ningunearan. Me dolió tener que oír tanta cosa, ¡y por supuesto que el oponente fuera Guillier, pues! Un buen periodista, uno lo oía con simpatía, lo leía con simpatía, pero aparte de eso... ¡nada más! Así es que me dolió. Por otra parte, me alivió. Porque repetir todo el cuento no era fácil, los tiempos se iban poniendo cada vez peores. Por consiguiente, tampoco me interesaba. Volver a empezar las cosas que ya había dejado por el camino era muy difícil”, complementó.

Los 30 años y la Convención

Luisa Durán también reflexionó sobre las críticas en contra de los 30 años de la Concertación, apuntando a aquellas figuras que pertenecieron al pacto y que actualmente lo cuestionan.

“Yo creo que ha habido una mezcla de todas esas cosas. Y es una mezcla de aquellos que siguieron, que han seguido en la política activa y en la que hay mucho cálculo: ¿qué es lo que nos trae votos?, ¿qué es lo que nos conviene? Me refiero a los partidos tradicionales. Los otros, todavía me cuesta entenderlos, no los conozco. Hablo de quienes hicieron cosas, porque, que yo sepa, todos los que eran militantes y que fueron ministros, subsecretarios, embajadores, alcaldes, todos ellos eran de la Concertación y supongo que estarían muy interesados y lo tomarían muy en serio. ¡Por algo querían ser embajadores! Yo supongo que era porque creían en ese gobierno y querían llevar eso a otros países y conversarlo. No puedo creer que sea porque les gustaba el cóctel o la casa donde iban a vivir”, añadió.

Tras esto, Durán señaló que “los 30 años y los 30 pesos... me parece una tontera. Porque los 30 años fueron muy importantes, si este país estaba en un hoyo por allá abajo después de la dictadura. ¡Y de eso... no tienen idea! Yo cuando los veo que se creen valientes, yo digo: ¿se imaginarán lo valiente que fuimos todos nosotros? Todos y en todo. ¿Se imaginarán las veces que uno no podía dormir? ¿Se imaginarán cuando uno despertaba a las 2 de la mañana con un fusil? ¿Se imaginarán lo que es vivir como vivíamos? Por otro lado, yo creo que éramos mejores personas”.

La asistente social también analizó el proceso constituyente, señalando que sintió preocupación con el ambiente en el que se redactó el texto al principio.

“Me ha costado mucho entender, me preocupa. He leído lo que ha salido y voy a tratar seriamente de leerlo, tratar, porque parece que a mí me gustan más los libros de literatura que estas cosas. Voy a tratar seriamente de leerlo porque voy a tener que votar. Pero... al principio, sobre todo, se hizo todo tan mal. Era un clima, un ambiente, que no daban muchas ganas de nada. Espero que salga bien, creo que todos esperamos eso”, dijo.

La ex primera dama afirmó que no tiene aprehensiones particulares con el texto, planteando otro tipo de temas. “Que no esté bien explicitado lo que le conviene a la gente, lo que se les prometió. Se prometió... se supone que se hizo esto porque —¡como todo estaba tan mal, 30 años de terrible sufrimiento para este país!— se gritó que hay que hacer una Constitución hecha por el pueblo y con eso se ofreció casa, salud para todos, educación, todo lo que se te ocurra... todo, ¡el cielo! ¡El cielo!”, mencionó.

Al ser consultada por su voto para el plebiscito, Durán expresó que “lo cambio todos los días”, planteando además que la Convención “más bien desunió” al país.