ME-O proyecta nuevo partido "post constitución" tras desaparición del PRO

08 de Febrero 2022

El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami proyectó la creación de un nuevo movimiento tras la desaparición del Partido Progresista (PRO), colectividad que fundó y que terminó siendo disuelta por el Servicio Electoral (Servel) tras no cumplir con los requisitos mínimos para mantener su inscripción.

En una entrevista a radio Duna, el ex abanderado admitió que el PRO hizo “un sacrificio” al apostar por una nueva candidatura suya en primera vuelta, la que terminó con la salida del pacto que habían formado con la ex Concertación.

“No es que no hayamos querido una primaria (presidencial), no quisieron hacer primarias con nosotros (…) y no es que yo haya decidido, fue el partido el que en un 80% acordó una suerte de sacrificio, de asumir que era incompatible producto de los plazos competir en todo Chile en la lista parlamentaria que es lo que establece la ley que hay que cumplir”, señaló.

El ex diputado PS agregó que “efectivamente se apostó por un proyecto presidencial para estar en el debate, plantear ideas que fueron grandes protagonistas de la presidencial 2021, que en la segunda ronda electoral fueron recogidas por (Gabriel) Boric… y efectivamente hay una idea de sacrificio, hubo una idea de sacrificar un partido sobre la base de que era mucho más importante defender la Constituyente y enfrentar a la derecha”.

Por la continuidad de su movimiento tras la desaparición del PRO, ME-O expresó que “uno podría decir que no se necesita un certificado del Servel para hacer política en Chile, no son los dueños de la política, es una manera. Yo fui independiente y obtuve más votos que nunca que siendo militante”.

“Todos los martes y miércoles hacemos Zoom donde llegan 100, 150 personas de todo Chile. Los concejales de Talcahuano, el alcalde de Las Cabras, gente que me está diciendo ‘qué hacemos’, ‘quiero estar’. Y yo les he dicho que estoy convencido de que habría que hacer un movimiento, porque el nuevo Chile a partir de septiembre va a requerir nuevas instituciones”, expresó.

Enríquez-Ominami añadió que “no creo que en ese nuevo Chile los partidos del ciclo político de hoy sean los que se necesiten para el futuro”.

“Estamos en un mundo nuevo, las instituciones están en crisis y los partidos políticos son bastante patéticos y eso incluía el PRO también. Entonces hay que pensar nuevos movimientos, y probablemente post constitución, es muy probable que de repente se instale la idea de armar un nuevo partido para un nuevo Chile. Eso está en mi cabeza, está en nuestra cabeza y lo veremos en su minuto”, planteó.

El PRO fue uno de los 12 partidos disueltos por no cumplir con los requisitos legales, en un listado que incluye al Partido Humanista (PH), al Partido Ecologista Verde (PEV), al Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI) y Unión Patriótica (UPA), entre otros.