Macaya: diputados UDI tienen "libertad de acción" por acusación contra Siches

El senador evitó hablar del fondo del libelo, ya que en caso de avanzar podría actuar como jurado. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 20 de junio 2022 · 13:54 hs

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, afirmó este lunes que los diputados de su colectividad “tienen libertad de acción” frente a la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.

El senador evitó hablar del fondo del libelo, ya que en caso de avanzar desde la Cámara de Diputados podría actuar como jurado, aunque abordó la postura que podría tener la colectividad, precisando que “los diputados de la UDI tienen libertad de acción generalmente, y tendrán que ponderar los antecedentes de esta materia y obviamente revisar el contenido”.

“Eso es lo que corresponde en un partido serio y responsable”, agregó el dirigente.

Además, Macaya entregó un duro análisis sobre los 100 primeros días del gobierno del presidente Gabriel Boric, mencionando que “tuvo que cambiar de opinión muchas veces”, especialmente en la agenda de seguridad.

“El tema más importante para los chilenos es la inseguridad de ser víctima de algún delito, y lamentablemente el gobierno no ha tenido la capacidad de tomar medidas concretas para ir en contra de la delincuencia”, manifestó.

El senador comentó además que "la violencia, la inseguridad y la falta de actuar con firmeza y determinación por parte del gobierno lo están pagando caro muchos chilenos".

La vicepresidenta de la UDI, Isabel Plá, se sumó a la sombría evaluación señaló que “uno se hace siempre una pregunta cuando ya ha transcurrido un tiempo de mandato, los primeros tres meses: si el país está mejor o está peor que el 10 de marzo, y yo creo que el país, al menos en los temas más relevantes para los chilenos, está peor”.

“Hay más inseguridad. La gente siente que el gobierno no ha ejercido todas las facultades que le otorga el Estado de Derecho para darle protección a la inmensa mayoría de los chilenos. El país está peor en materia de gestión de pandemia. La vacunación para el COVID-19 está en su nivel más bajo y están aumentando los contagios. El país está peor en materia económica, y el gobierno no ha sido efectivo para enfrentar la inflación y el alza de precio”, añadió la ex ministra de la Mujer.