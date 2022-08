Macaya por redundancia de plebiscito de entrada: "Para siquiera pensar en mecanismos tiene que ganar el Rechazo"

El presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que el mecanismo para el proceso deberá ser analizado por el Congreso. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 22 de agosto 2022 · 10:23 hs

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se distanció de los dichos del presidente Gabriel Boric, quien afirmó que de ganar el Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre se debería retomar el proceso a partir de la elección de nuevos convencionales, planteando que la realización de un nuevo plebiscito de entrada sería “redundante”.

Durante una entrevista a CHV Noticias, el mandatario señaló que “en el plebiscito del 25 de octubre decidió que quería una nueva Constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin y, por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante”.

El líder gremialista abordó esta postura y en declaraciones a Tele13 Radio comentó que “para siquiera pensar en mecanismos tiene que ganar el Rechazo”.

En ese sentido, el senador manifestó que "no tiene mucho sentido ponerse a discutir del mecanismo hoy porque es jugar palabra en algo que va a tener que discutirse en el Congreso".

"Yo no comparto, desde el punto de vista jurídico, lo que dice el presidente Boric de que aquí la nueva Convención ya está fijada, las reglas de la Constitución (...) Me parece que tendremos que ser capaces de ponernos de acuerdo después del 4 y en eso vamos a trabajar, primero, con mucha fuerza para que se abra esta oportunidad y esa oportunidad se abre ganando el Rechazo, no se abre de otra manera", añadió.

Por el avance de la campaña, Macaya se mostró "convencido que va a primar el sentido común, de que logramos hacer que el Rechazo no fuera patrimonio de un sector político".

"Pusimos por delante a la sociedad civil, entregamos la franja a distintas organizaciones sociales, nos salimos de la lógica de que acá lo que estaba en juego era una elección tradicional de la izquierda contra la derecha, el gobierno contra la oposición y creo que se logró bien", recalcó.