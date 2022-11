Macaya y Hoffmann se aprontan a ser reelegidos en la directiva de la UDI tras inscripción de una sola lista

El presidente de la UDI, Javier Macaya, y la secretaria general de la tienda, María José Hoffmann, serán reelegidos para un nuevo periodo por el Consejo General en enero próximo.

15 de noviembre 2022

Tras semanas de negociaciones internas, una sola lista para presidir la UDI por los próximos dos años se inscribió anoche en la sede del partido.

Así, el actual líder de la tienda, el senador Javier Macaya y la secretaria general, María José Hoffmann, se aprestan a ser reelegidos para un nuevo periodo en la directiva, y de paso acallar críticas partidarias con la integración del ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en la mesa.

Sin embargo, la ausencia de competencia interna no se debe a que sea una lista de consenso, aclaran en la colectividad de calle Suecia 286. Explican que luego de varias conversaciones se buscó integrar distintas visiones internas. En ese sentido, se sumó como primer vicepresidente el ex ministro del interior de Sebastián Piñera, ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado Mocarquer, a quien sectores de la disidencia gremialista habían solicitado postular a la presidencia compitiendo con Macaya. También se integra el histórico dirigente del gremialismo Domingo Arteaga.

Consultado por EL DINAMO, el ex secretario de Estado y futuro vicepresidente de la tienda, Rodrigo Delgado señaló que “aún no hablará de la nueva directiva hasta que no tengamos la primera reunión”. Una postura similar señaló el senador Iván Moreira, quien “por ahora” prefiere no hablar de la elección interna. Mientras que otros parlamentarios, que pidieron reserva de su nombre, señalaron que “aún no entienden” por qué no habrá competencia en la elección de diciembre.

En la UDI explican que aunque existe cierto consenso en distintos sectores del partido de que la presidencia de Javier Macaya ha sido buena, principalmente en resultados electorales, se le critica que le ha faltado capitalizar el triunfo del Rechazo.

Incluso, algunos dirigentes de la UDI critican en privado el rol de la directiva en la negociación por el proceso constituyente, culpando a la mesa de acelerar el ritmo de las conversaciones con el oficialismo para cambiar la Constitución de Jaime Guzmán, en vez de decantar el resultado del Plebiscito de Salida.

En esa línea, en una reciente entrevista en La Segunda, el ex senador de la UDI y ex ministro del Interior, Víctor Pérez, aunque dijo que “se la jugaría por la unidad” de una lista, lanzó una dura crítica a la actual mesa directiva de la tienda. “Me preocupa que la UDI esté verdaderamente a la altura de los acontecimientos en materia constitucional y de los problemas reales de las personas”, advirtió el ex ministro Pérez.

La dupla Macaya y Hoffmann tras el triunfo del Rechazo

En el sector de Macaya consideran que se buscó la unidad en la conformación de la lista. Sostienen que se podría no haber incluido sectores asociados a la disidencia, pero la apuesta fue por una nómina lo más amplia posible, con rostros renovados y algunos históricos.

Parlamentarios, cercanos a la dupla Macaya-Hoffmann, sostienen que si el sector de Víctor Pérez, actual vicepresidente, no promovió la competencia, es porque hay una buena evaluación interna de la dupla de Macaya y Hoffmann, tras el triunfo del Rechazo.

Los sectores de afines y disidentes a Macaya coinciden en que los desafíos son mantener ordenado al partido, unida a la oposición y buenos resultados electorales en el proceso constituyente y en los comicios municipales. Incluso algunos remarcan que en la administración de Piñera los partidos de Chile Vamos “no se hablaban” y que ahora la coordinación del bloque opositor es clara.

En la futura directiva destacan que el hecho de que hoy partidos como Revolución Democrática se abran a que el órgano constituyente sea parcialmente elegido es un triunfo de la mesa de Macaya y que ello aplacará las críticas internas que hubo por los que denominan sentarse a negociar el nuevo proceso constitucional con rapidez.

Con Macaya y Hoffmann la UDI obtuvo un buen resultado electoral en las parlamentarias, ya que si bien se disminuyó la cantidad de diputados, las fuerzas de la derecha empataron a las de la izquierda en Senado, por lo que en el partido evalúan que el resultado fue bueno.

“La actual directiva nos ha puesto en un rol protagónico en todo lo relevante que se decide en el país y hemos sido capaces de ser una oposición justa, pero firme. La evaluación de la actual directiva, ha sido muy positiva entre los distintos liderazgos internos y la militancia…Yo creo necesario darle continuidad a la gestión de Javier Macaya”, sostiene el senador y vicepresidente de la UDI, Sergio Gahona.

Nuevos integrantes que asumen en el consejo partidario de enero

En la colectividad de calle Suecia explican que la nueva directiva asumirá en el consejo general de la UDI fijado para enero próximo y donde se elegirá también a la comisión política de la colectividad.

La nómina de la futura mesa quedó también integrada por los vicepresidentes Domingo Arteaga, ex secretario general y uno de los dirigentes históricos de la UDI, junto con el ex subsecretario de Segpres de Piñera, Máximo Pávez, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, y la diputada Flor Weisse.

Además, la nueva directiva considera también a la ex ministra de la Mujer, Isabel Plá, a cargo de Relaciones Internacionales, Pía Margarit en Mujeres, al diputado Cristián Labbé como encargado de Territorios, y a la ex convencional Katerine Montealegre como presidenta de la Juventud UDI.

“Los desafíos de la futura mesa son seguir llevando adelante con un rol de liderazgo en nuestro sector, en las materias que importan a los ciudadanos, como el combate a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado, en el alza del costo de la vida de los chilenos y la reforma al sistema de pensiones . Además, seguirá teniendo un papel preponderante en la construcción de una nueva constitución. En lo interno, seguir vinculándose de manera estrecha con la militancia, especialmente en regiones, con las mujeres y los jóvenes”, concluye el senador Gahona.