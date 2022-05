Macrozona Sur: Huenchumilla advierte que militares van a terminar en Punta Peuco

El senador señaló que detrás de la violencia está la no respuesta a la restitución de tierras y el conflicto con las forestales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 25 de mayo 2022 · 14:26 hs

El senador Francisco Huenchumilla (DC) criticó la intervención de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, afirmando que en un eventual estado de sitio los militares podrían terminar presos en el penal de Punta Peuco.

En una entrevista a CNN Chile, el legislador habló sobre la situación en la Región de La Araucanía tras el asesinato del trabajador mapuche Segundo Catril Neculqueo, quien fue víctima de una emboscada en la comuna de Lumaco.

“Este problema nunca se va a arreglar mientras no demos respuesta a lo que hay detrás de esta violencia. Detrás de esta violencia está la no respuesta del Estado por décadas a una demanda que es la restitución de tierras, específicamente el problema con las forestales. Mientras no haya una respuesta a eso, se han utilizado todas las armas y esto va a seguir”, afirmó.

El también ex intendente de La Araucanía “la tesis mía sigue siendo exactamente la misma, porque periódicamente se van buscando nuevos instrumentos legales. Entonces fue la ley antiterrorista que se modificó, la ley Juan Barrios, ahora piden Estado de Sitio, entonces insisten en no entrar al fondo de la respuesta que debe dar el Estado”.

Huenchumilla respondió además a quienes buscan la imposición de un Estado de Sitio en la zona, explicando que “aquello implica la existencia de un enemigo interno”, reiterando que el problema se tiene que solucionar “con las reglas de la política” y “separar el uso de la fuerza, sin perjuicio de que no es aceptable todo lo que estamos viendo”.

“Este es un problema político, porque las Fuerzas Armadas, si se ven involucradas en esto, ¿en qué van a terminar? Van a terminar en Punta Peuco, y quiénes van a ayudarlo ¿la derecha? ¿les van a prometer en una nueva elección presidencial que los van a sacar de ahí y los van a perdonar? Ellos se van a ir para siempre con ese problema”, agregó.

El demócratacristiano pidió que “no involucremos a las Fuerzas Armadas en un problema político, de orden interno, que los políticos no han sido capaces de resolver en todos los gobiernos de todos los signos”.