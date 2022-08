Maite Orsini se queja tras paseo a Farellones: "Me miran con asco"

"Vivimos en una ciudad con acceso a la montaña, y visitarla no puede seguir siendo un privilegio de pocos”, dijo Orsini. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

22 de agosto 2022

La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini (RD), protagonizó una insólita polémica en redes sociales luego que compartiera unas imágenes de su fin de semana en Farellones.

La parlamentaria de Revolución Democrática disfrutó de un paseo a la Cordillera, a 36 kilómetros de Santiago, con su familia, que fue empañado porque según dijo "me miran con cara de asco...”.

“Soy una amante de la montaña; mis papás desde chica me inculcaron el amor por ella, y siempre fui consciente de que, a pesar de vivir en una ciudad que cuenta con centros de esquí dentro de ella, ese tremendo privilegio está reservado para unos pocos, y me parece tremendamente injusto”, escribió en su cuenta de Instagram la abogada de 34 años y ex participante de Calle 7.

“Me gustaría que nuestra ciudad se tratara mucho más de las maravillas que alberga y mucho menos de la desigualdad social”, declaró. “Subí estas fotos porque, en mi único día libre de la semana, decidí subir con mi familia a pasar un buen momento, y vi personas sacándome fotos con no tan buenas intenciones", agregó Orsini.

"Antes que las suban como ‘funas’ las subo yo. No les voy a vender una imagen falsa de lo que soy, esta soy, y a mucha honra”, sentenció.

Tras ello, recibió una serie de comentarios de quienes criticaron su salida al centro de esquí de Farellones y el uso de sus días libres fuera del Congreso.

“¿No te molestaron los cuicos de allá? Porque no te tienen buena, claramente”, preguntó una seguidora de Maite Orsini.

"Me miran con cara de asco, pero tendrán que acostumbrarse a que la ciudad es de todas”, respondió la diputada del distrito 9.

“Vivimos en una ciudad con acceso a la montaña, y visitarla no puede seguir siendo un privilegio de pocos. Debemos democratizar el acceso a nuestra montaña”, zanjó la diputada de Revolución Democrática.