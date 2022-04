Marcel advierte que el quinto retiro es "una bomba" para la normalización económica

La autoridad entregó detalles sobre el plan de recuperación ante la comisión de Hacienda del Senado. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 05 de Abril 2022 · 15:22 hs

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró su rechazo al proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, calificando a la iniciativa como “una bomba” para el proceso de recuperación y normalización económica en medio de la pandemia de COVID-19.

El secretario de Estado se presentó ante la comisión de Hacienda del Senado para explicar los alcances del plan de recuperación inclusiva, que busca ir en ayuda de las familias que aún están siendo afectadas con la crisis económica.

Sobre el nuevo giro propuesto por un grupo de diputados, Marcel señaló que “es una bomba en medio de todo ese proceso de sentar bases estables para las reformas que se quieren hacer”.

“Lo que para una persona puede ser bueno, puede ser un problema para los 18 millones de habitantes de este país. Desde el ángulo que se mire, esto no ayuda al país ni va a ayudar a los chilenos. El problema principal para los chilenos hoy es la inflación. ¿Cómo vamos a tomar una decisión que afectará aún más la inflación? La rentabilidad negativa de los multifondos es producto de los retiros y el aumento del costo de la vida es producto en parte de los retiros”, señaló el ministro en declaraciones consignadas por Diario Financiero.

El ministro también abordó el debate sobre la propiedad de los fondos, preciando que en la reforma del Ejecutivo “los ahorros de los trabajadores no se van a tocar ni habrá ningún tipo de expropiación directa o indirecta. Está dicho en el programa de gobierno, no sé qué más se puede decir políticamente para decir esto. Me cuesta encontrar otra forma de reafirmar este punto”.

Por el proyecto de recuperación inclusiva, la autoridad comentó que implica iniciativas como atenuar el incremento en el valor del kerosene, y otro para buscar el mismo efecto pero para el gas natural licuado. A ello se agregarán la extensión del funcionamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, cuyas postulaciones se ampliarán desde junio hasta septiembre.