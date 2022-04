Marcel aseguró que proyecto de retiro del Gobierno "no es más de la décima parte" que uno masivo

Marcel habló sobre el tema durante su participación en un seminario de Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD). AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 12 de Abril 2022 · 12:51 hs

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó durante este martes algunos detalles del sorpresivo proyecto alternativo de retiro de fondos previsionales anunciado por el Gobierno, el que buscará contener la presión del quinto retiro que se está tramitando en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en un seminario de Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD), el secretario de Estado abordó la iniciativa, que busca ser más acotada en comparación al retiro masivo empujado por los legisladores, y que se dirigiría especialmente al pago de deudas en materia de salud, vivienda y pensión de alimentos, entre otros.

“El proyecto contiene fundamentos más comprensibles que están detrás de la discusión del quinto retiro y poder responder a eso con medidas que no agreguen leña a la hoguera de la inflación, que no presionen la inflación”, expresó.

Marcel explicó que la propuesta contiene una norma de carácter permanente que extrae automáticamente recursos a los fondos de pensiones de deudores de pensión alimenticia para pagar lo adeudado y así "no depender de estos ciclos de retiros".

Además, el ex presidente del Banco Central (BC) aseguró que este proyecto representa “un monto por no más de la décima parte de lo que habría requerido un retiro masivo e incondicional (...) Esto es algo de una envergadura muy diferente”.

El anuncio del Gobierno sorprendió a todo el mundo político, incluso a algunas autoridades como la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, quien admitió que no estaba enterada de los detalles de la normativa, que habría sido acordada para alinear a los parlamentarios buscando el rechazo del quinto retiro.

“Prefiero que el ministro se refiera a eso esta tarde. Para salir de las dudas, prefiero que responda el ministro. Estaba enterada del proyecto, pero del anuncio en particular no (...) No tengo los detalles del proyecto y tampoco estoy informada de cuándo se presente. Sí participé en conversaciones preliminares”, señaló la subsecretaria en una entrevista con radio Infinita.