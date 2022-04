Marcel da por superado debate del quinto retiro: "Imperó la responsabilidad y la razón"

El ministro señaló que llegó el tiempo para concentrarse en "las reformas estructurales que son más importantes". AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 19 de Abril 2022 · 13:23 hs

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio por superado el intenso debate que generó el proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, señalando que a partir de ahora el Gobierno trabajará para avanzar en "reformas estructurales que son más importantes".

Tras la votación de la sala de la Cámara de Diputados, que rechazó el retiro propuesto por los parlamentarios y también el proyecto del Ejecutivo, que proponía un giro “acotado” para el pago de deudas específicas.

“Ya hemos dedicado suficiente tiempo y energía al tema de los retiros en los últimos 10 días. Es momento de que nos concentremos en las reformas estructurales que son más importantes y que provocan cambios permanentes en el país, en el bienestar de las personas, en la capacidad del Estado para resolver sus necesidades como son estos diálogos sociales que van a enmarcar la reforma tributaria”, manifestó.

Sobre el rechazo del quinto retiro, Marcel expresó que “lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón en términos de no empujar al país a un escenario en el cual los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos por la vía de la inflación, el mayor costo de los créditos, en fin, las cosas que ya hemos discutido y que eventualmente perjudicaran a los más necesitados”.

El jefe de la billetera fiscal también fue consultado por el revés que sufrió el proyecto alternativo del Gobierno, el que podría tener una nueva vida si es que el Ejecutivo recurre a la insistencia a través del Senado.

“Es un tema que se va a evaluar. He estado en estas actividades toda la mañana, así que no he tenido oportunidad de conversar con otras autoridades. Para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplio, y se requeriría un grado de acuerdo en el Senado muy alto. Es algo que tenemos que evaluar, así como las alternativas que puedan existir respecto a insistir en el mismo proyecto. Hay otras formas de abordar los mismos temas que se abordaron en este proyecto”, comentó.