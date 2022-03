Marcel evita la polémica con Jadue tras emplazamientos por el quinto retiro

El secretario de Estado evitó abordar las críticas del ex abanderado comunista. AGENCIA UNO

23 de Marzo 2022

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, evitó entrar en una polémica con el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, quien emplazó al Gobierno por su rechazo al proyecto de quinto retiro de fondos previsionales.

En una entrevista a radio Universo, el jefe comunal afirmó que “terminé entendiendo que los retiros eran necesarios porque había una situación económica que el gobierno de la derecha no había sabido abordar de manera oportuna ni de manera suficiente. Yo creo hoy día que las condiciones no han cambiado significativamente”.

El ex presidenciable comunista añadió que “me parece, no solo difícil, sino que casi impresentable que la misma coalición que aprobó cuatro, hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable. Aquí hago un llamado al Gobierno a reflexiona”.

El jefe de la billetera fiscal fue consultado por los dichos del ex abanderado y en declaraciones consignadas por La Tercera señaló que “yo no comento las declaraciones del alcalde Jadue”.

La distancia entre Marcel y Jadue

Jadue -quien resultó derrotado por el presidente Gabriel Boric en las primarias de Apruebo Dignidad-, fue crítico desde el primer minuto del nombramiento del ex presidente del Banco Central como ministro de Hacienda.

Una vez anunciado el gabinete, el jefe comunal lo calificó como un “fiel defensor del credo neoliberal”, agregando que solo esperaba que tanto él como el resto de los ministros cumplieran con el programa que resultó ganador en la segunda vuelta.

En aquella oportunidad Marcel decidió responder a los dichos de Jadue, señalando que “yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos, fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal, tienen que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdos que hagan viable las reformas”.