Marco Enríquez-Ominami: "Estoy decepcionado del proceso constituyente, pero aprobaré igual"

Por: Cristián Meza 15 de junio 2022 · 17:19 hs

El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami realizó un crudo análisis del proceso constituyente, que finalizará el próximo 4 de septiembre con el plebiscito de salida, reconociendo que está “decepcionado” por la labor desarrollada por la Convención Constitucional.

En entrevista con el podcast Código Chile, conducido por Francisco Ibieta, ME-O expresó que “hicieron mal el proceso, por eso no polemizo con la gente del Rechazo, la entiendo, no les voy a pedir el voto, pero yo voy a votar Apruebo, pero se me hizo insoportable el episodio de la ducha, los disfraces de dinosaurios y pokemones, los cantos con guitarra en la sala. Se me hizo insoportable la prédica de los constituyentes en televisión, diciendo que ellos eran los buenos y todos los demás no eran santos”.

En esta línea, Enríquez-Ominami reconoció que desde la Convención hubo “un tufo a revancha”, por lo que sostuvo que "la gente del Rechazo tiene un sólido argumento para rechazar. Yo creo que están equivocados, hay que votar Apruebo porque no vamos a votar por ellos (los convencionales), vamos a votar por un texto y este texto es mejor que el anterior.

Pero el coordinador del Grupo de Puebla también tuvo palabras para el Gobierno de Gabriel Boric, planteando que “este Gobierno está en el peor de los mundos, tiene buenas intenciones -en eso los apoyo y creo en ellos- pero llevan tres meses sin ningún plan (…) Creo que están equivocados en su principal promesa, ellos han dicho toda su vida, y esto lo digo constructivamente, que la política no escucha a la gente y que ellos escuchan. Y fíjate que no han escuchado a la gente, para el quinto retiro no la escucharon”.

“Estamos entrando al mes de julio y todavía no entra un proyecto de ley sustantivo, nada. Solo el sueldo mínimo ¿Que hicieron entre diciembre y julio? Entonces me da la impresión que están convencidos que con su juventud es suficiente”, sentenció.