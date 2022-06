María Elisa Quinteros e invitación a ex Presidentes a acto de clausura de Convención: "Nunca ha habido veto"

Quinteros fue uno de los tres votos en contra de invitar a los ex Presidentes a la actividad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 16 de junio 2022 · 21:21 hs

María Elisa Quinteros, presidenta de la mesa de la Convención Constitucional, se refirió a la decisión de la instancia de invitar a los ex Presidentes de la República al acto de cierre del organismo, el próximo 4 de julio, donde se entregará de manera oficial al Presidente Gabriel Boric la propuesta de nueva Constitución.

En un punto de prensa, Quinteros detalló que "se acordó de forma mayoritaria poder extender la invitación a los ex Presidentes y a la ex Presidenta, reconociendo siempre a la dignidad del cargo. Nunca ha habido un veto, quiero ser muy clara en eso. Nosotros el día viernes no evaluamos este tema, sino que nos centramos en la invitación a autoridades en ejercicio, pensando en la continuidad de los poderes del Estado”.

Sin embargo, la convencional parte de los Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), fue uno de los tres votos en contra a concretar la invitación -los otros fueron Natividad Llanquileo y Francisco Caamaño, explicando que se cuadró con la postura de su colectivo y apuntó a cuestiones de aforo para no considerar a los otrora jefe de Estado.

“Yo represento a un colectivo, tengo una posición política, que es legítima, y mi colectivo hemos resuelto que nos mantenemos en la posición original, que tiene que ver con el aforo y la invitación de autoridades en ejercicio”, sostuvo.

Pero María Elisa Quinteros también fue consultada sobre la carta enviada por Ricardo Lagos a la Convención, donde, junto con recordar sus aportes al organismo, pidió no ser considerado en la actividad

“Agradecemos el tenor de la carta, muy amable, también y muy comprensivo. Lamentamos haber puesto al expresidente y a la expresidente en tela de juicio, como decía, en ningún momento hubo veto o connotación negativa, simplemente hubo criterios y eso los aplicamos”, sentenció la presidenta de la mesa.