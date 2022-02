María Elisa Quinteros le baja el perfil a polémica por normas aprobadas en general

María Elisa Quinteros aseguró que es natural conversar sobre todos los temas en esta etapa de la Convención. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 02 de Febrero 2022 · 17:23 hs

Pese a las críticas de convencionales de derecha, empresarios, gremios y la ciudadanía en contra de algunas propuestas de norma aprobadas por las comisiones de la Convención Constitucional (CC), la presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros le bajó el perfil a la polémica y acusó que “es natural que se conversen los temas” en esta etapa de la redacción.

De acuerdo a la presidenta de la Convención, al interior del ex Congreso de Santiago “estamos en medio del ejercicio democrático de deliberar, conversar, y las propuestas que han ingresado son propuestas que ingresaron por la vía democrática, cumpliendo con las normas que nos hemos dado”.

Por ende, María Elisa Quinteros recalcó que “no es la primera vez y tampoco va a ser la última” que se generen controversias e instó a recordar que el objetivo de la Convención es que “conversemos, dialoguemos de todo, no nos cuestionemos nada, es la única oportunidad histórica en la democracia del país donde podemos hablar de todo sin veto y llegar a acuerdo mediante una metodología consensuada, aprobada, que respeta las diferencias y fortalece la democracia”.

Las palabras de Quinteros surgieron luego que la Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprobó en general una propuesta de norma que busca nacionalizar la gran minería en Chile y otras actividades consideradas estratégicas.

Anteriormente, también se aprobó en general un Congreso unicameral y plurinacional, la autodeterminación de los pueblos originarios, que los menores de edad de 16 años participen en las elecciones generales y un régimen semipresidencialista donde esté la figura del vicepresidente.

Convención se prepara para etapa final

Durante la conversación con los medios de comunicación, María Elisa Quinteros contó que la Convención Constitucional se apronta a su etapa final y es necesario trabajar sin descansos para analizar las cerca de 900 iniciativas de norma que han propuesto la ciudadanía y los constituyentes.

Al respecto, la líder de la CC precisó que mientras las iniciativas cumplan con los requerimientos legales “se van a discutir” y “una no puede decir esta sí, esta no, es el pleno el soberano para decidir qué se queda o no en materia constitucional”.

El trabajo pendiente, eso sí, no sería un problema para María Elisa Quinteros, quien es partidaria de sesionar en horarios extraordinarios para cumplir con los plazos.

“Si hay que sesionar en la noche, ahí estaremos, si hay que sesionar sábado o domingo, la disposición está y ustedes puedan ver en la primera parte de la CC que así se hizo. El espíritu es de compromiso con el país y lo veo en todos los colectivos de la Convención”, recalcó.