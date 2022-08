María Fernanda Ulloa: "Hay que dejar de tomar a la ligera los mensajes violentos en redes sociales"

La estudiante de ciencias sociales dice sentirse cómoda militando en Evópoli, aunque muchos le han cuestionado su decisión. Foto: CLAUDIA DEL SOLAR

Compartir











Por: Hugo Infante 14 de agosto 2022 · 11:33 hs

María Fernanda Ulloa, 23 años, Fefa para sus amigos, se hizo conocida cuando apareció en la franja del Rechazo contando su historia. Ella tiene una condición física llamada acondroplasia, un tipo de enanismo, y en la franja cuenta cómo he sido víctima de bullying desde que comenzó su vida adulta. Sin embargo, lo que no esperaba, es que minutos de emitido el video comenzó a recibir más insultos por redes sociales.

Dice que la decisión de aparecer en la franja fue una progresión natural de su carrera política, porque milita en Evópoli y en la Universidad Católica, donde estudia Ciencias Políticas, fue coordinadora general de Avanzar, el año pasado. Por lo mismo, si bien fue una movida que conversó mucho con su familia y amigos, lo que la hizo decidirse fue cuando ya vio el video armado. “Fue ver condensados mis 23 años de historia en dos minutos y lo que significó para mí vivir el proceso constituyente. Ahí dije démosle. Lo que no esperaba ni sabía es que iba a ser el primer video”, dice.

Si bien reconoce que su vida no ha estado libre de adversidades, dice que nunca le había tocado sufrir tanta violencia como ahora. “Los primeros días veía el celular cada cinco minutos y tenía 30 o 40 notificaciones en Twitter. Casi todos eran insultos de personas del Apruebo, aunque digan que no. Muchas eran descalificaciones por mi condición física”, se lamenta. Y es que, a pesar de haber estado ligada a la política por varios años, nunca había tomado un rol tan protagónico, que la ha convertido en una de las voceras del Rechazo.

“Hago una distinción entre lo que es redes sociales y lo que es la calle. En la calle el ambiente es otro. Hay personas que me han reconocido y que se acercan, a veces tímido, a preguntarme si soy la del video. Otros que me han dicho que les gustó mi video, a pesar de que van a votar Apruebo. Pero en general las personas están más abiertas al diálogo, son más respetuosas”, afirma.

Cree que buena parte de la animosidad y virulencia de las redes sociales se debe a que viene de cuentas anónimas, y ese anonimato les permite esparcir mensajes de odio. Aunque reconoce que también hay un problema con la discusión política cuando personas en cargo de poder replican esas conductas. “Esto es algo que se ha dado en ambos bandos. Por ejemplo, la Teresa Marinovic cuando era Convencional, o la alcaldesa Pizarro. Siento que es muy fácil decir a pedir disculpas, como lo ha hecho el presidente. Hay que dejar de tomar a la ligera los mensajes violentos en redes sociales”, afirma.

“Me meto a perfiles que no tienen un nombre real, que tienen dos seguidores y son puros tuits pegándole a otros. Es muy fácil no tener un filtro cuando no das la cara y estás detrás de la pantalla. Yo tanto en la franja como en mis redes sociales salgo con mi nombre y no estoy escondida detrás de un nombre como Mr Wolf o algo similar, donde no se puede saber quién está detrás de eso. Y es muy fácil ser violento cuando nadie te va a hacer responsable por eso”, agrega.

Por lo mismo, dice que prefiere quedarse con sus experiencias en la calle. Cree que los temas más importantes y que preocupan a las personas son las delincuencia y orden público, vivienda y pensiones y la plurinacionalidad, que es un concepto que reconoce que por primera vez se está hablando a nivel país. “En la calle la gente está abierta al diálogo, es receptiva. Y cuando salimos a hacer puerta a puerta, la gente está dispuesta a dialogar y conversar sobre las temáticas. Y creo que están abiertas al diálogo porque están preocupadas y se dan conversaciones muy ricas independiente que después te digan no, voy a votar Apruebo”.

Deberías ser del Frente Amplio

Fefa dice que se siente cómoda en su domicilio político. Que prefiere, más que definirse bajo la dinámica dual de derecha-izquierda, considerarse una persona valórica en lo liberal con tendencias económicas más conservadoras. “Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, las libertades civiles y el aborto.

“Esto último me es un tema sensible, que me toca una fibra personal por mi condición. Estoy a favor del aborto de tres causales. Y podría considerarme a favor del aborto libre siempre que sea de calidad, seguro, no gratuito, pero por un tema de que si el día de mañana llego a quedar embarazada por un tema que no caiga en las tres causales, para mí ese sería un embarazo de alto riesgo y me gustaría tener el derecho de elegir. En Evópoli convergen las tres posturas y eso es algo que me han cuestionado”, afirma.

Sin embargo, dice que no se arrepiente. Que ella ha ido fijando sus ideales y convicciones en base a su propia experiencia, donde le ha tocado ser víctima de la discriminación de la misma ciudad en cosas como subirse a una micro o ir al cajero, que no están pensadas para personas con su condición; así como también forjada por sus estudios y su familia. Por lo mismo, dice que no sabe si volvería a tomar un lugar tan frontal en la política, pero que pretende estar ligada a la actividad política de por vida.

“Me han dicho que por mi condición debería ser del Frente Amplio, pero no creo que sea así. Lo que en verdad me preocupa es el estado en que vamos a quedar después del 4 de septiembre. Gane quien gane, no lo hará por un margen tan amplio como en el plebiscito de entrada y eso va a dejar a muchos molestos, un clima polarizado. Ojalá tener un texto que lo aprobaran con el 90% de los votos, pero eso no va a pasar”, afirma.

Por ahora, dice que seguirá concentrada en la campaña del Rechazo, opción que asegura saldrá triunfadora, aunque no se atreve a dar un porcentaje.