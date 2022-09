Mariano Fernández criticó frase de embajador chileno en España: "La Cancillería va a tener que intervenir"

El ex ministro Fernández afirmó que los dichos del embajador fueron contradictorios al discurso del presidente ante la ONU. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 21 de septiembre 2022 · 09:24 hs

El ex canciller Mariano Fernández criticó los dichos del embajador chileno en España, Javier Velasco, quien durante una actividad en Madrid habló sobre la política interna nacional y el estallido social, apuntando a los “30 años” como los causantes de la crisis.

En un foro, en donde fue presentado por Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de español y ex líder de Podemos, el diplomático manifestó que “un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”.

Las palabras de Velasco se conocieron el mismo día que el presidente Gabriel Boric entregó un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde matizó su visión crítica sobre los gobiernos de la Transición, manifestando que hubo “avances” a pesar de que “el modelo de desarrollo que adoptamos en Chile ha mantenido una alta concentración de la riqueza”.

Los cuestionamientos del ex ministro Fernández

El ex canciller Mariano Fernández, quien ocupó el cargo durante el primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, afirmó que las declaraciones del embajador Velasco son contradictorias a lo expuesto por el propio mandatario en la ONU.

“Me parece bastante crítico las expresiones del embajador de Chile en España Javier Velasco, en contradicción con lo expresado por su jefe de Estado en Naciones Unidas el mismo día, eso me parece bastante complejo”, señaló la ex autoridad a Radio Pauta.

En ese sentido, el militante DC manifestó que "la Cancillería va a tener que intervenir respecto de este embajador y de otro. Pero no puede ser que sea contradictoria las versiones de un embajador de España con lo que está tratando de explicar el presidente en las Naciones Unidas".

¿Quién es el embajador Velasco?

Javier Velasco Villegas, 36 años, abogado de profesión, no tenía experiencia en diplomacia previo a su nombramiento. Es militante de Convergencia Social, el mismo partido del presidente Gabriel Boric y, bajo sus propias palabras, cumple un rol de consejero del mandatario. “Trato de ofrecerle un rol que me asignó hace años, cuando asumió como presidente de la facultad de Derecho. Esa vez dijo que yo era su Pepe Grillo. He asumido que mi rol en la política, en este partido, es ser la persona cercana a Gabriel que no siempre le encuentra la razón”.