Mario Desbordes y posible suspensión de RN: "Me tiene sin cuidado"

Por: Rodrigo León 14 de mayo 2022 · 10:10 hs

El ex precandidato presidencial, Mario Desbordes, se refirió a la decisión que tomó el Tribunal Supremo (TS) de Renovación Nacional (RN), el que lo sancionó y propuso la “suspensión en el ejercicio de los derechos del afiliado por el plazo de un año”.

La determinación se originó a raíz de la denuncia que hicieron seis dirigentes regionales el pasado mes de enero, por las críticas que le dedicó el ex ministro de Defensa al mismo Tribunal y al ex canciller Andrés Allamand.

Una vez conocida la decisión de la máxima instancia de la colectividad, Desbordes arremetió contra la actual directiva de RN y también contra el TS de su partido.

“No hay ningún argumento jurídico. Dicen que yo afecté a la seguridad nacional por haberle hecho críticas a Andrés Allamad y al Presidente Piñera, pero esas son críticas políticas... Hay que ser muy burro para pensar que eso busca atentar con la seguridad nacional”, declaró a Cooperativa.

Mario Desbordes planteó que en RN “buscan sacarme de la discusión política, buscan sacarme del partido” y que la recomendación de suspenderlo por un año es “sospechosa”, además de que “justo calza con la elección interna del próximo año”.

“Pero a mí no me interesa, no estoy en esa vía, no estoy en una discusión para el partido, estoy preocupado del plebiscito, estoy preocupado de que tengamos reformas. No voy a estar discutiendo más allá de Renovación Nacional... Que me tiene sin cuidado si me suspenden”, agregó el ex ministro.

“No me quiero referir”

Desde la directiva de RN, la vicepresidenta Karin Luco, quiso bajarle el perfil a las declaraciones de Mario Desbordes.

En ese sentido, aclaró que “el Tribunal Supremo es un ente independiente, que no depende de la directiva, no depende de nada; es elegido por los consejeros generales, entonces hay que dejar que la institución funcione”.

“No me quiero referir a lo que diga o no diga Mario Desbordes, yo creo que nuestro futuro es más importante”, sentenció.