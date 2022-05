Mario Marcel no ve riesgos económicos en el borrador de la nueva Constitución

Mario Marcel participó este domingo del programa Estado Nacional, de TVN.

Por: Rafael Carneiro 09 de mayo 2022 · 09:29 hs

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el trabajo que ha realizado la Convención Constitucional y afirmó que, en términos económicos, el borrador del la nueva Constitución no presenta problemas. “Tengo mucho interés en ver el texto final de esa Constitución. Lo que he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos”, afirmó durante entrevista este domingo con el programa Estado Nacional de TVN.

“Veo reformas que son importantes para este país como descentralización, equidad de género y respeto a los pueblos originarios. Creo que hay muchas cosas interesantes que van a ayudar a formar la opinión de cada uno. Mi opinión, hasta aquí, es bastante favorable", añadió Marcel.

El titular de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric también comentó que es natural que un proceso como la escritura de una nueva Constitución genere incertidumbre.

Yo creo que lo que hay que hacer es mirar lo que está quedando en el texto definitivo". Mario Marcel, ministro de Hacienda.

“Yo creo que lo que hay que hacer es mirar lo que está quedando en el texto definitivo. Y allí, lo que naturalmente podría haber generado incertidumbre es el tema del derecho de propiedad. Sin embargo, el texto que ya está aprobado tiene reconocido el derecho de propiedad, como parte de los derechos fundamentales; así como tiene establecido el principio de no expropiación en virtud de la ley y a precio justo”, aseveró.

Consultado respecto al plebiscito de salida, que será realizado el próximo día 4 de septiembre, Marcel prefirió no pronunciarse. “Sé que como autoridad tenemos una serie de limitaciones respecto de referirnos” al tema.

Proyección de la inflación para Chile

Mario Marcel también fue preguntado sobre la inflación, que actualmente golpea el país. “Con todo esto, salvo que tengamos nuevas sorpresas negativas de afuera, ya en el segundo semestre podría empezar a bajar el ritmo de la inflación”, dijo.

El secretario de Estado señaló que “seguramente la inflación es la principal preocupación del gobierno. Es algo que afecta a todas las personas, especialmente a las que viven de un sueldo, a las que no tiene ahorros. Por otro lado, es una preocupación que arrastro desde que era presidente del Banco Central. Muchas veces alertamos que existía riesgo inflacionario, que era importante prevenir decisiones que pudieran impulsar la inflación. Hoy día, sobre todo para las generaciones más jóvenes, lamentablemente es un recordatorio de la importancia que tiene tener la inflación controlada”.

“Es una preocupación central, y el comportamiento de la actividad la verdad es que terminamos el 2021 tan arriba en términos de actividad y demanda interna, que mantener un nivel más o menos parecido un poco inferior durante algunos meses del año no hace una diferencia tan grande, pero si para las personas la inflación es algo que les golpea todos los días los bolsillos”, agregó.

El ministro también explicó que “el Banco Central está actuando sobre la demanda interna. Acaba de hacer un último aumento de tasa de interés, y pronto vamos a tener el IPoM. Los factores externos no son tan fáciles de controlar por nosotros, pero si hay algo que podemos hacer que es que podemos amortiguar el impacto sobre los bolsillos de las personas, y también podemos ayudar a que la retroalimentación de la inflación sea más lenta”.