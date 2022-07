Matthei arremete contra Siches por su rol en seguridad: "No sabe nada, no le interesa"

La jefa comunal analizó el tema a propósito de la compleja situación que vive el Barrio Bellavista. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 12 de julio 2022 · 13:04 hs

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), lanzó una dura crítica contra la ministra del Interior, Izkia Siches, cuestionando su rol en materia de seguridad frente al aumento de delitos registrado durante los últimos meses.

La jefa comunal analizó el tema a propósito de la compleja situación que vive el Barrio Bellavista, lugar que ha visto un aumento en las denuncias a partir del estallido social de 2019.

“En esto, si no se mete o el presidente o presidenta con todo el corazón, vamos a perder la batalla y diría que estamos cerca de perderla, esto se está escapando de las manos. No veo en el presidente Boric una determinación para luchar contra esto como tampoco lo vi en los presidentes que lo antecedieron”, expresó la autoridad comunal al matinal Mucho Gusto.

Matthei arremetió contra las autoridades, apuntando contra Siches. “Claramente no tienen el conocimiento, nada. Uno no puede poner a una persona que no tiene experiencia, que no sabe nada y que no le interesa, a cargo de esta materia”, manifestó.

“Estoy hablando de la ministra del Interior, no sabe ni le interesa. Tiene una visión muy ingenua, como cuando se fue a Temucuicui. No hablo en contra de ella, puede ser una muy buena ministra en otra materia, no lo sé. El único que sabe de los tres es el subsecretario (Manuel) Monsalve, sabe un poco más pero no es el que está a cargo”, precisó.

La ex candidata presidencial agregó que es necesario intervenir en los puntos críticos, reconociendo que en Chile no hay demasiados recursos disponibles para aquello.

“No tenemos por qué descubrir la pólvora, esto se ha hecho en otras ciudades y ha sido un éxito, se puede y se debe, no hay nada más importante que la seguridad, es el problema uno de Chile y lo tenemos que abordar con seriedad”, cerró.

Las palabras de la alcaldesa surgieron en medio de la votación de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, la que finalmente fue desestimada con la aprobación de la cuestión previa.