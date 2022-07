Matthei por eventual candidatura presidencial: "Le temo, pero yo soy hija de milico, yo no voy a decir que no"

La gremialista fue candidata en 2013, siendo derrotada en segunda vuelta por la ex presidenta Michelle Bachelet. AGENCIA UNO/ARCHIVO

28 de julio 2022

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a la opción de asumir una nueva candidatura presidencial, señalando que si bien es una posibilidad que “teme” estaría dispuesta por la responsabilidad que aquello implicaría con el país.

La jefa comunal, que en 2013 compitió por llegar a La Moneda y fue derrotada en segunda vuelta por la ex presidenta Michelle Bachelet (PS), señaló al programa Días Contados de Vía X que “le temo a la presidencia, no es algo que me atraiga. Era muy joven cuando vi que mi papá llegó a un puesto muy importante, de mucho poder y vi como los amigos de siempre se van distanciando y cómo empiezan los tiburones a rondar”.

“En segundo lugar, le temo porque la gente cambia con el poder. Le temo, pero yo soy hija de milico, yo no voy a decir que no, porque aunque las condiciones estén muy difíciles, uno trata de hacer todo lo mejor posible para que nuestro país salga adelante. Eso es, hay una sensación de responsabilidad. Y a veces, cuando miro para el lado, digo a lo mejor le toque a otro, pero en realidad yo creo que puedo ser mejor que el de al lado… o menos peor”, señaló.

Matthei también entregó su postura sobre el plebiscito de salida, “es difícil el Apruebo para reformar, porque tiene muchos candados, quórum alto, plebiscito ratificatorio, pero, además, una de las cosas que me preocupa es la plurinacionalidad, que eso no se pueda cambiar nunca más”.

Además, la ex senadora gremialista manifestó que de ganar el Rechazo "debería haber una nueva convención, donde probablemente se tengan que dictar nuevas normas de quién puede ser candidato, y cómo se hacen las alianzas, tiene que ser paritario, con escaños reservados (…) es la ciudadanía la que tiene que decidir”.