Matthei volvió a criticar al Siches por seguridad y pidió poner a "gente que sepa"

La jefa comunal, junto a otros alcaldes de la oposición, envió una segunda carta al presidente Gabriel Boric para pedir medidas en materia de seguridad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 10 de agosto 2022 · 13:02 hs

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), volvió a criticar la labor del Gobierno en materia de seguridad, centrando nuevamente sus cuestionamientos hacia la ministra del Interior, Izkia Siches.

La jefa comunal, que junto a otros alcaldes de la oposición envió una segunda carta al presidente Gabriel Boric donde le piden que utilice el 2% constitucional para enfrentar la delincuencia, cuestionó la forma en la que el Gobierno está ejerciendo sus funciones en el tema, especialmente por los copamientos en los barrios comerciales.

“Uno ve por todas partes es que falta gente, faltan recursos, faltan autos, faltan cámaras. O sea, necesitamos el dinero, pero también necesitamos a alguien que le ponga un poquitito inteligencia a lo que están haciendo. Porque lo que están haciendo es tan básico. Usted pone a un niño de sexto básico y va a hacer lo que están haciendo hoy en el Gobierno. No están haciendo nada”, señaló la autoridad al matinal Mucho Gusto de Mega.

La alcaldesa afirmó que “esto tiene que hacerse ahora y tiene que hacerse con gente que sepa. Si quieren dejar a Izkia Siches en el Ministerio del Interior, no hay problema, pero por favor pongan a otra gente que sepa. Ya no hay tiempo, se nos está acabando el tiempo. Los chilenos están desesperados”.

Esta es la segunda vez que Matthei expresa de forma directa sus cuestionamientos hacia la jefa de gabinete. A mediados de mes de julio, la alcaldesa criticó la labor de la ex presidenta del Colegio Médico a propósito de la crisis que afecta al barrio Bellavista.

“Estoy hablando de la ministra del Interior, no sabe ni le interesa. Tiene una visión muy ingenua, como cuando se fue a Temucuicui. No hablo en contra de ella, puede ser una muy buena ministra en otra materia, no lo sé. El único que sabe de los tres es el subsecretario (Manuel) Monsalve, sabe un poco más pero no es el que está a cargo”, señaló la gremialista en aquella oportunidad.