"Me acaba de tratar de vieja loca": el encontrón entre las diputadas Orsini y María Luisa Cordero en la Cámara

AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 19 de Abril 2022 · 22:01 hs

Un duro encontrón tuvieron en la Cámara de Diputados las parlamentarias Maite Orsini (RD) y María Luisa Cordero (RN).

Según informó La Tercera, la polémica entre ambas legisladoras se originó durante la sesión donde se discutía el proyecto que sanciona los episodios de acoso sexual en Bomberos y la inclusión de perspectiva de género, donde el Partido Republicano presentó indicaciones.

Ante esta situación, Maite Orsini, autora de la iniciativa, dialogó con otros diputados durante la sesión, lo que causó la molestia de María Luisa Cordero, quien se acercó a Orsini para callarla y le ordenó que volviera a su estrado.

Frente a las palabras de la diputada RN, la militante de RD le planteó que estaba “parlamentando”, ante lo cual Cordero le dijo que la Sala no era una discoteca, lo que generó el enojo de su contraparte, quien la encaró.

María Luisa Cordero tomó la palabra y acusó que “la diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome y me estás tratando de mocosa. No le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteca. Yo como no conozco las reglas del juego, salvo las reglas del juego de seres humanos. Me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control. Y me acaba de tratar de vieja loca”.

La diputada Claudia Mix, quien presidió la sesión, le espetó a Cordero que "referirse a la diputada como la niñita que va la discoteque tampoco es la mejor forma. Sugiero que mantengamos el orden”.

La ex opinóloga aseguró que "hay un mínimo respeto de los silencios y los espacios de todos. Pero si es la costumbre, vaya. ¿Qué le vamos a hacer?”.

Luego de las palabras de la legisladora Cordero, la bancada de RN anunció que denunciará a Maite Orsini ante la Comisión de Ética de la Cámara