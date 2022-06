"Me contagió el optimismo": Boric recomendó libro de Joaquín Lavín

El mandatario durante su participación en la Semana de la Construcción de la CChC. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 03 de junio 2022 · 16:47 hs

El presidente Gabriel Boric sorprendió este viernes al recomendar un libro del ex alcalde de Las Condes y ex candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín.

Durante su exposición en la ceremonia de cierra de la Semana de la Construcción, evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el mandatario reflexionó sobre “las tremendas oportunidades” que tiene el país.

Permítanme hacerles una recomendación que puede ser contraintuitiva: el último libro de Joaquín Lavín, que se llama Las diez tendencias que cambiarán Chile… algo de esas características. Me lo hizo llegar, no he tenido la oportunidad de conversar con él".

“Pero me contagió el optimismo que tiene en ese libro respecto a las diez tendencias que hoy día, en la actual configuración del mundo, pueden empujarnos a que Chile sea un socio fundamental y que eso nos permita mejorar la calidad de vida de tantos de nuestros habitantes, y además ser un polo de desarrollo en toda América Latina”, expresó.

El jefe de Estado mencionó además que “el otro día conversaba con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y me decía que estaba tremendamente expectante del cable de Humboldt que va a cruzar todo el océano Pacífico para llegar hasta Valparaíso y me pedía que, por favor consideráramos la polinesia francesa en eso”.

“Para qué decir la electromovilidad. Lo que conversaba con Boris Johnson, que me decía que una de las consecuencias de la guerra es que tendrán que acelerar el proceso de diversificación de sus fuentes energéticas. Y ahí Chile es fundamental”, complementó.

El libro al que Boric hizo referencia se llama Las diez tendencias que transformarán Chile, y fue lanzado por Joaquín Lavín en abril pasado. De acuerdo a la descripción de Librería Antártica, el texto del gremialista es un “ensayo de reflexión sobre la economía chilena y su desafío frente al cambio climático”.