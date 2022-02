Mesa de la Convención confirma que Rojas Vade retornará mañana a sus funciones

La mesa de la Convención reiteró su llamado para que el Congreso tramite un proyecto que permita la renuncia de Rojas Vade. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Hernán Claro 28 de Febrero 2022 · 11:19 hs

En el ex Congreso de Santiago la mesa de la Convención Constitucional (CC) reveló que durante esta madrugada recibieron un correo del constituyente Rodrigo Rojas Vade, donde les hizo saber que retornará a sus funciones desde el próximo martes 1 de marzo.

Anteriormente, el constituyente elegido por la Lista del Pueblo utilizó sus redes sociales y afirmó que “si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”. Sin embargo, en el registro no explicó cuándo retornaría a sus funciones.

Al respecto, la presidenta de la CC, María Elisa Quinteros, confirmó que “hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente desde el día de mañana”.

“Como mesa directiva condenamos profundamente esta situación donde muchas personas del país se han visto defraudadas”, complementó la líder de la instancia.

Mesa de la Convención pide acelerar proyecto de renuncia de Rojas Vade

Durante la conversación con los medios de comunicación, María Elisa Quinteros dijo que desde la mesa de la Convención reiteran su llamado al Congreso, para que se apruebe el proyecto de ley que permitiría la renuncia de Rodrigo Rojas Vade y el respectivo mecanismo de reemplazo.

“Por favor, que resuelva esto dada la contingencia en la que estamos donde se daña nuevamente a la Convención Constitucional, a la fe pública y transparencia”, señaló Quinteros.

Mismo camino que siguió el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, quien condenó el actuar de Rojas Vade ya que “en este momento no nos favorece, porque somos 154 convencionales trabajando juntos, con diferencias políticas por cierto, pero trabajando juntos y responsablemente para sacar esto adelante".

“Queremos recordar que la posibilidad de renuncia de este convencional no depende de esta Convención Constitucional. Aprovechamos esta instancia para hacer un llamado directo al Senado: por favor, tramiten el proyecto de ley”, profundizó el vicepresidente de la mesa.