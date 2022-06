Mesa de la Convención decide invitar a ex Presidentes a ceremonia de entrega de propuesta de nueva Constitución

María Elisa Quinteros fue uno de los tres votos en contra de invitar a los ex Presidentes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 16 de junio 2022 · 18:33 hs

La mesa de la Convención Constitucional decidió finalmente invitar a los ex Presidentes a la ceremonia de clausura del organismo, este 4 de julio, donde se hará entrega formal de la propuesta de nueva Constitución.

Esto, tras la polémica surgida en su momento luego que se conociera que en un principio no estaban considerados, alegando límites de aforo, pero también sobre la incomodidad que generaría la eventual presencia de Sebastián Piñera, como lo reconoció el vicepresidente adjunto Tomás Laibe.

Al respecto, la mesa de la Convención debatió sobre si considerar o no a los otrora Mandatarios como invitados al acto, mostrándose a favor por 6 votos contra 3, siendo la presidenta María Elisa Quinteros, Natividad Llanquileo y Francisco Caamaño los que votaron en contra.

Ante la controversia generada por este episodio, el ex Presidente Ricardo Lagos envió una carta a la Convención pidiendo no ser considerado entre los asistentes a la ceremonia.

En la misiva, junto con recalcar los aportes realizados el organismo a través de la Fundación Democracia y Desarrollo, lo que grafica el "interés que he tenido en colaborar, en las medidas de mis posibilidades, con el trabajo de la Convención Constitucional, y por esto, dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución, para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la convención puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto".

"Por lo tanto, he decidido no participar en la Ceremonia de Clausura, donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito", cerró en su mensaje el ex jefe de Estado.