Michelle Bachelet: "Existen fuerzas superiores poderosas que creen que los cambios son dañinos"

AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 03 de diciembre 2022 · 17:23 hs

La ex presidenta Michelle Bachelet dijo que en Chile y Latinoamérica existen "existen fuerzas superiores poderosas que creen que los cambios son dañinos".

Fue en el marco de la conmemoración por los 50 años del discurso del ex presidente Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, México, que la ex mandataria expresó de manera telemática una de las frases más recordadas del ex presidente Allende: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica; pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil”.

“Hoy lo revolucionario es ser un actor protagónico de la democracia. Hoy, lo que va en contra de las leyes naturales es ser joven, disfrutar las libertades y las conquistas de siglos de lucha, sin asumir la responsabilidad de defender la democracia que las sostiene”, agregó.

Batallas democráticas

Reconociendo la juventud como “base y motor del proceso de cambio”, enfatizó que serán los mismos jóvenes los que “tendrán que decir presente a nuevas batallas democráticas”, como la desinformación y el machismo, planteando “nuevas formas de integración, de solidaridad y de trabajo en torno a causas comunes”.

Junto a ello, Bachelet recordó que en la época de la Unidad Popular "tuvo que enfrentar a una derecha, por un lado, que no quería los cambios sociales y estructurales de fondo, pero también la intervención directa de Estados Unidos con dineros, con recursos para justamente impedir un cambio estructural de esa manera en América Latina".

Y reflexionó con que "existieron esos riesgos, que hoy día esos mismos existen en el sentido de fuerzas también superiores poderosas que creen que los cambios son dañinos y que también se juegan en contra de estos cambios apoyando muchas veces a sectores que están en contra de los cambios en los distintos países".