Michelle Bachelet cambia su domicilio electoral a Ginebra

Hace pocos días, Bachelet anunció que no participaría de la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional.

Por: Rafael Carneiro 22 de junio 2022 · 17:22 hs

De acuerdo con el registro del Servicio Electoral (Servel), la ex presidenta Michelle Bachelet no está inscrita para votar en su domicilio electoral habitual en Chile, que es la comuna de La Reina, sino en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Así, la ex mandataria no vendrá a Chile -como esperaban varias figuras de la izquierda- para votar en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Esto, en un contexto en que existían expectativas por el rol que ella podría ejercer en la campaña por el Apruebo de la nueva Constitución, luego que se hiciera público que no repostulará a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Esa decisión no fue tan sorpresiva, pues en febrero Bachelet le transmitió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que no iría por un nuevo periodo en el cargo.

De acuerdo con La Tercera, en el entorno de la ex presidenta no hay una versión oficial respecto a la razón por la cual Bachelet hizo el cambio de domicilio electoral. En el Partido Socialista, del cual ella es militante, varios no estaban al tanto de esa decisión.

Algunas versiones apuntan a que la ex mandataria pensó que los tiempos no iban a ser suficientes para que retornara a Chile a sufragar, mientras que otros dicen que es una “materia personal”.

Bachelet siempre ha tenido domicilio electoral en Chile. Primero en Las Condes y después en La Reina. En las últimas elecciones presidenciales, en diciembre de 2021, vino a votar y aprovechó para exponer en la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional y, después, se reunió -en la Fundación Horizonte Ciudadano- con los constituyentes del Colectivo Socialista.

De cualquier manera, si quisiera, Bachelet no podría cambiar su domicilio electoral a Chile, ya que el 1 de mayo el Servel cerró el plazo para hacer las modificaciones.