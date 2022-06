Michelle Bachelet explica su retorno a Chile: "Mi país me necesita"

La ex mandataria no repostulará al cargo y retornará a Chile. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, explicó durante este lunes sus motivos para no repostular al cargo y retornar a Chile, confirmando así una información que había sido publicada en exclusiva por EL DÍNAMO.

La ex presidenta no se presentará para un nuevo mandato, por lo que en agosto de este año deberá dejar su oficina en Ginebra, Suiza. El arribo a nuestro país se concretaría un poco antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En un punto de prensa, Bachelet insistió con que su decisión se fundamenta en “motivos personales”, precisando además que fue informada hace unos meses al secretario general de la ONU, António Guterres, en una reunión realizada en Nueva York.

“Ya no soy una mujer joven y después de una larga y enriquecedora carrera, deseo retornar a mi país y a mi familia. Esos son mis motivos personales”, enfatizó.

La alta comisionada también descartó que su salida se deba a su reciente visita a China, la que fue criticada por cientos de organizaciones internacionales de Derechos Humanos por una eventual “complacencia” frente a la dictadura comunista.

“Habiendo sido presidenta dos veces se imaginarán que he recibido muchas críticas en mi vida. Eso no es lo que me ha hecho tomar la decisión. Lo he decidido porque mi familia me necesita y mi país me necesita”, agregó.

Bachelet tampoco quiso confirmar algún rol en especial que tomará de cara al plebiscito, aunque reconoció que quiere estar presente ante el proceso que está viviendo el país. “No es por algo específico, pero Chile vive un momento muy importante y quiero estar cerca”, manifestó.

La ex presidenta asumió como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos el 1 de septiembre de 2018, meses después de terminar su segundo gobierno. El puesto es renovable por cuatro años, por lo que debía postular a una reelección para mantenerse vigente.