Miguel Ángel Aguilera fue trasladado a la Posta Central por problemas de salud

Miguel Ángel Aguilera está detenido en Santiago 1 desde 2021 por una investigación en su contra. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 04 de Marzo 2022 · 16:15 hs

El ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, fue trasladado desde el penal Santiago 1 hasta la Posta Central después de presentar problemas de salud durante la noche del pasado jueves 3 de marzo.

Según confirmaron fuentes al interior del centro penitenciario a EL DÍNAMO, el ex militante del Partido Socialista (PS) sufrió un accidente vascular que derivó en parálisis facial.

Gracias al oportuno traslado y posterior atención en la Posta Central, Miguel Ángel Aguilera no tuvo mayores complicaciones y fue devuelvo a su celda en Santiago 1.

Durante la tarde de la presente jornada volvió a ser trasladado, pero sólo para un chequeo médico. El ex alcalde de San Ramón se encuentra fuera de gravedad.

Aguilera lleva 8 meses detenido

Miguel Ángel Aguilera se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva desde julio del 2021, en el marco de una investigación en su contra por los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego que confirmó recibir cuantiosas sumas de dinero por “favores” mientras ejercía como alcalde.

Por esos días, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez, aseguró que “la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Existe un peligro de fuga y, además, para asegurar las diligencias investigativas debido a los antecedentes de falsedades documentales incorporados, por parte de la defensa, en esta causa”.

Esta no es la primera vez que se conocen noticias de Miguel Ángel Aguilera tras ingresar a Santiago 1, ya que en noviembre del 2021 el ex alcalde acusó a través de su abogado, Eduardo Lagos, haber sufrido una golpiza durante una supuesta pelea con otros internos.

Sin embargo, posteriormente Gendarmería de Chile desmintió al abogado de Aguilera.

“El interno Miguel Ángel Aguilera, quien se encuentra recluido en la cárcel de Santiago 1 no ha sido agredido ni ha sufrido lesiones en la unidad penal. Tras constatar lesiones y tomarle declaración al imputado, quedó registrado que no ha existido ningún incidente que estuviera involucrado el ex alcalde de San Ramón”, indicaron por esos días.