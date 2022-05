Militantes de Comunes denuncian supuestas irregularidades en elecciones internas

La lista derrotada denunció una serie de problemas en el proceso. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 09 de mayo 2022 · 09:35 hs

En polémica terminaron las elecciones internas realizadas por Comunes, partido oficialista miembro del Frente Amplio (FA) y de Apruebo Dignidad, el que está viviendo un proceso de “refundación” tras las denuncias en contra de la ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva.

El proceso electoral, que concluyó durante este domingo, dio por ganadora a la lista “Unidos”, liderada por Marco Velarde, la que superó al sector denominado como “En la calle somos más”, encabezado por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Tras conocerse los resultados, la lista del jefe comunal emitió un comunicado en donde acusó una serie de problemas en el proceso eleccionario.

“Este domingo, las elecciones del partido Comunes, debían ser una fiesta democrática donde se expresaran de manera libre y espontánea las y los militantes para reforzar el compromiso con el proyecto feminista, verde y popular que nos convoca. Lamentablemente, hemos sido parte de un proceso marcado por una serie de incidentes cuestionables que impidieron una elección eficiente y transparente”, señaló el texto.

Los militantes detallaron que durante las elecciones hubo “esperas de hasta una hora para acceder a la votación, una plataforma ineficiente que se cayó más de 6 veces en el día, un sistema de acceso que sólo era posible para quienes tenían internet y lo más grave: cerca de 200 militantes que no pudieron ejercer su derecho a votar”.

"Lo señalamos antes y durante el proceso eleccionario: No había padrón hasta un par de semanas antes de las elecciones. El mismo Servel se negó a ser garante "del proceso al señalar que no existía reglamento de elecciones, no hubo garantías dentro ni fuera", añadieron.

La lista del alcalde Montoya afirmó que se dio a conocer un resultado que “nos llama a la reflexión”, ya que según ellos los datos recibidos por sus apoderados “no se condicen con los entregados por el Tricel del partido”.

"Todas y cada una de estas irregularidades han sido registradas debidamente y denunciadas por las decenas de apoderados y militantes que han visto mancillado su derecho a participar. Antecedentes que permitirán preparar de manera formal y abierta esta denuncia, ante las instancias políticas y judiciales correspondientes cuando grupos minoritarios secuestran la democracia", precisaron.