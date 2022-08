Millones, denuncias y reserva: Servel mantiene investigación por donaciones para campañas no informadas

Desde el Servel aseguran que tienen abiertas varias investigaciones de entidades o personas que no han informado gastos de campañas en redes sociales. AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 21 de agosto 2022 · 09:36 hs

Desde el comienzo de las campañas del Apruebo y el Rechazo para el Plebiscito de Salida, el dinero que puede ser aportado para cada uno de estos sectores ha sido motivo de análisis y de algunas controversias.

Las donaciones para las propagandas electorales están permitidas siempre y cuando se registren en el Servicio Electoral (Servel), órgano que está a cargo del desarrollo de las elecciones y que en su portal oficial tiene un espacio para conocer los detalles de cada monto que desembolsan personas naturales y jurídicas, como partidos políticos.

Así las cosas, hasta el 4 de agosto, justo cuando faltaba un mes exacto para la votación, los dineros aportados para la campaña del Apruebo bordeaban los 60 millones de pesos, mientras que los registrados para el Rechazo superaban los $460.000.000.

Dos semanas después, los montos del Apruebo se han incrementado en más de $300 millones y, por ejemplo, en la planilla del Servel destacan altas donaciones, como las de Revolución Democrática ($80 millones), el Partido Socialista ($164 millones).

Por el Rechazo, por ejemplo, han aportado particulares como Paola Cuneo ($33 millones), Juan Cuneo ($16 millones), Giorgianna Cuneo ($16 millones), Javier Álvarez ($15 millones), María Teresa Ossandón (12 millones), Gabriel Ossandón ($12 millones) y Bernardo Ossandón ($12 millones).

Hasta ahí está todo en orden y dentro del marco regulador, sobre todo en medios de comunicación tradicionales como televisión y radio. Sin embargo, el Servel confirma a EL DÍNAMO que ha recibido diversas denuncias de aportes económicos a campañas en redes sociales que no han sido informadas.

“La fiscalización efectuada hasta la fecha ha permitido detectar propaganda en redes sociales no declarada en el marco de las obligaciones de la entidades participantes del financiamiento y propaganda; propaganda en redes sociales sin que las entidades participantes del financiamiento y propaganda registren aportes; y propaganda de entidades no registradas ante Servel”, aseguran desde el organismo con sede en la calle Esmeralda de Santiago.

Algunas de las denuncias sobre quienes no informaron donaciones para redes sociales

Por regla, las donaciones para propaganda en redes sociales también deben ser informadas. “La Ley 21.261 dispone que los contratos que celebren los Partidos Políticos, Parlamentarios Independientes y Organizaciones de la Sociedad Civil para la utilización de plataformas digitales deberán ser informados al Servicio Electoral", afirma la norma del Servel.

En este plano digital, destacan los aportes económicos de los partidos políticos e iniciativas ciudadanas, quienes han dirigido sus esfuerzos a las tecnologías para hacer campaña. Hay desembolsos registrados en el Servel por $25 millones (Amarillos por Chile), $23 millones y $34 millones (Partido Republicano), $30 millones (Me Importa Chile), $18 millones (Partido Comunista) y varios de $12 millones del Partido Socialista.

A pesar de eso, se estima que varios cientos de millones en aportes para campañas políticas del Plebiscito de Salida no han sido informados. Cuentas como la de “ContextoCl” (liderada por el académico de la UDP Claudio Fuentes), la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, o del mismo Partido Comunista en algunas publicidades electorales fueron denunciadas porque algunos sus gastos no han sido inscritos en las planillas del Servel.

Según los registros que ha logrado constatar Cristóbal Florenzano, experto en plataformas digitales, hubo inversiones de partidos políticos como la Democracia Cristiana que no han informado los dineros invertidos en campañas de redes sociales. También organizaciones como “Aprueba x Chile”, “Frente Cacerola” y “Familias: ahora”.

“Tiene que haber transparencia independiente de la causa que respalda, esa fue mi motivación para denunciar. Si un ciudadano de a pie ve que el Servicio que lleva esta elección está poco actualizado, hay que hacerlo ver. Servel no parece estar actuando con la velocidad que debería. Hay una brecha importante entre lo informado en sus registros y la realidad”, comenta Florenzano, quien asegura que estas prácticas son habituales en diferentes elecciones, pero que cada región tiene sus fórmulas de seguimiento.

“Esta fórmula de propaganda en redes es usada en todo el mundo, pero hay exigencias más altas en Facebook después de la elección de Trump en Estados Unidos. El impacto público fue muy grande y Facebook tuvo que promover políticas de transparencia. Se obliga a las personas que invierten a declarar los montos y su origen. El Servel debería estar monitoreando de cerca, porque Facebook te abre la información que otros como TikTok o Instagram mantienen opaco . Si tuvieran más focos, podrían tener esta información a la hora” , complementa el profesional.

Sobre este punto de vista y las eventuales sanciones por no informar gastos de campaña, desde el Servel aseguran que indagan cuentas y que no entregarán más detalles hasta que finalicen las pesquisas. “Esta información se encuentra en análisis y evaluación de eventuales procedimientos administrativos sancionatorios con antecedentes reservados hasta el cierre de la investigación”, advirtió desde el Servel. Su presidente Andrés Tagle se excusó de entregar detalles y el consejero Alfredo Joignant no respondió los requisitos de EL DÍNAMO.